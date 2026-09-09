Serie A, gli arbitri della 4a giornata: Orsato non ferma Sozza, ecco gli arbitri per Roma-Torino e Lazio-Milan, nessun big

Resi noti gli arbitri della quarta giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 11 a lunedì 14 settembre

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Resi noti gli arbitri della quarta giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 11 a lunedì 14 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Venezia-Fiorentina affidata a Fourneau, sabato alle 15 Genoa-Frosinone, arbitra Rapuano, alle 18 Lazio-Milan che sarà diretta da Mercenaro e alle 20.45 Atalanta-Cagliari affidata ad Arena, domenica alle 15 Lecce-Monza, affidata a Crezzini, alle 18 Napoli-Bologna, affidata a Bonacina , alle 20.45 Sassuolo-Juventus, arbitra Sacchi. Lunedì alle 18.30 Torino-Roma, dirige Maresca e Como-Parma, arbitra Mucera, e alle 20.45 Inter-Udinese che sarà diretta da Pairetto. Da notare che Sozza, nel ciclone dopo Inter-Napoli, non è stato fermato: farà il IV uomo in Torino-Roma dopo aver diretto ieri la gara di Champions tra Borussia e Villarreal mentre quasi tutti i big – da Massa a Guida, da Mariani a Doveri, da Colombo a Chiffi, sono rimasti a riposo.

Arbitri e assistenti delle partite della quarta giornata

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Venezia-Fiorentina

(venerdì 11 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti : Alassio e Barone

: Alassio e Barone IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Dionisi

AVAR: Maggiorni

Genoa-Frosinone

(sabato 12 settembre, ore 15)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti : Cavallina-El Filiali

: Cavallina-El Filiali IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Camplone

AVAR: Cosso

Lazio-Milan

(sabato 12 settembre, ore 18)

Arbitr o : Marcenaro di Genova

: Assistenti : Rossi e Di Gioia

: Rossi e Di Gioia IV Ufficiale: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

Atalanta-Cagliari

(sabato 12 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti : Bindoni e M.Rossi

: Bindoni e M.Rossi IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Gariglio

AVAR: Giua

Lecce-Monza

(domenica 13 settembre, ore 15)

Arbitro: Crezzini di Siena

Assistenti : Fontemurato e Garzelli

: Fontemurato e Garzelli IV Ufficiale: La Penna

VAR: Cosso

AVAR: Meraviglia

Napoli-Bologna

(domenica 13 settembre, ore 18)

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti : Mokhtar e Ricci

: Mokhtar e Ricci IV Ufficiale: Mariani

VAR: Maggioni

AVAR: Rutella

Sassuolo-Juventus

(domenica 13 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Imperiale e Minutti

: Imperiale e Minutti IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Ghersini

AVAR: Piccinini

Torino-Roma

(lunedì 14 settembre, ore 18.30)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti : Tegoni e Fontani

: Tegoni e Fontani IV Ufficiale: Sozza

VAR: Aureliano

AVAR: Ghersini

Como-Parma

(lunedì 14 settembre, ore 18.30)

Arbitro: Mucera di Palermo

Assistenti : Biffi e Santarossa

: Biffi e Santarossa IV Ufficiale: Massa

VAR: Giua

AVAR: Mazzoleni

Inter-Udinese

(lunedì 14 settembre, ore 20.45)