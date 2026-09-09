Serie A, gli arbitri della 4a giornata: Orsato non ferma Sozza, ecco gli arbitri per Roma-Torino e Lazio-Milan, nessun big

Resi noti gli arbitri della quarta giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 11 a lunedì 14 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Venezia-Fiorentina affidata a Fourneau, sabato alle 15 Genoa-Frosinone, arbitra Rapuano, alle 18 Lazio-Milan che sarà diretta da Mercenaro e alle 20.45 Atalanta-Cagliari affidata ad Arena, domenica alle 15 Lecce-Monza, affidata a Crezzini, alle 18 Napoli-Bologna, affidata a Bonacina , alle 20.45 Sassuolo-Juventus, arbitra Sacchi. Lunedì alle 18.30 Torino-Roma, dirige Maresca e Como-Parma, arbitra Mucera, e alle 20.45 Inter-Udinese che sarà diretta da Pairetto. Da notare che Sozza, nel ciclone dopo Inter-Napoli, non è stato fermato: farà il IV uomo in Torino-Roma dopo aver diretto ieri la gara di Champions tra Borussia e Villarreal mentre quasi tutti i big – da Massa a Guida, da Mariani a Doveri, da Colombo a Chiffi, sono rimasti a riposo.
Arbitri e assistenti delle partite della quarta giornata
Venezia-Fiorentina
(venerdì 11 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: Alassio e Barone
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Dionisi
- AVAR: Maggiorni
Genoa-Frosinone
(sabato 12 settembre, ore 15)
- Arbitro: Rapuano di Rimini
- Assistenti: Cavallina-El Filiali
- IV Ufficiale: Perenzoni
- VAR: Camplone
- AVAR: Cosso
Lazio-Milan
(sabato 12 settembre, ore 18)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Rossi e Di Gioia
- IV Ufficiale: Guida
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Aureliano
Atalanta-Cagliari
(sabato 12 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Bindoni e M.Rossi
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Gariglio
- AVAR: Giua
Lecce-Monza
(domenica 13 settembre, ore 15)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Fontemurato e Garzelli
- IV Ufficiale: La Penna
- VAR: Cosso
- AVAR: Meraviglia
Napoli-Bologna
(domenica 13 settembre, ore 18)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Mokhtar e Ricci
- IV Ufficiale: Mariani
- VAR: Maggioni
- AVAR: Rutella
Sassuolo-Juventus
(domenica 13 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Imperiale e Minutti
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Ghersini
- AVAR: Piccinini
Torino-Roma
(lunedì 14 settembre, ore 18.30)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Tegoni e Fontani
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: Aureliano
- AVAR: Ghersini
Como-Parma
(lunedì 14 settembre, ore 18.30)
- Arbitro: Mucera di Palermo
- Assistenti: Biffi e Santarossa
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Giua
- AVAR: Mazzoleni
Inter-Udinese
(lunedì 14 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Moro e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Marini
- AVAR: Gariglio