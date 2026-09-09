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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della 4a giornata: Orsato non ferma Sozza, ecco gli arbitri per Roma-Torino e Lazio-Milan, nessun big

Resi noti gli arbitri della quarta giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 11 a lunedì 14 settembre

3 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della quarta giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 11 a lunedì 14 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Venezia-Fiorentina affidata a Fourneau, sabato alle 15 Genoa-Frosinone, arbitra Rapuano, alle 18 Lazio-Milan che sarà diretta da Mercenaro e alle 20.45 Atalanta-Cagliari affidata ad Arena, domenica alle 15 Lecce-Monza, affidata a Crezzini, alle 18 Napoli-Bologna, affidata a Bonacina , alle 20.45 Sassuolo-Juventus, arbitra Sacchi. Lunedì alle 18.30 Torino-Roma, dirige Maresca e Como-Parma, arbitra Mucera, e alle 20.45 Inter-Udinese che sarà diretta da Pairetto. Da notare che Sozza, nel ciclone dopo Inter-Napoli, non è stato fermato: farà il IV uomo in Torino-Roma dopo aver diretto ieri la gara di Champions tra Borussia e Villarreal mentre quasi tutti i big – da Massa a Guida, da Mariani a Doveri, da Colombo a Chiffi, sono rimasti a riposo.

Arbitri e assistenti delle partite della quarta giornata

Venezia-Fiorentina

(venerdì 11 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Alassio e Barone
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Dionisi
  • AVAR: Maggiorni

Genoa-Frosinone

(sabato 12 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Rapuano di Rimini
  • Assistenti: Cavallina-El Filiali
  • IV Ufficiale: Perenzoni
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Cosso

Lazio-Milan

(sabato 12 settembre, ore 18)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Rossi e Di Gioia
  • IV Ufficiale: Guida
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Aureliano

Atalanta-Cagliari

(sabato 12 settembre, ore 20.45)

Lecce-Monza

(domenica 13 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Fontemurato e Garzelli
  • IV Ufficiale: La Penna
  • VAR: Cosso
  • AVAR: Meraviglia

Napoli-Bologna

(domenica 13 settembre, ore 18)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Mokhtar e Ricci
  • IV Ufficiale: Mariani
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Rutella

Sassuolo-Juventus

(domenica 13 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Imperiale e Minutti
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Piccinini

Torino-Roma

(lunedì 14 settembre, ore 18.30)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Tegoni e Fontani
  • IV Ufficiale: Sozza
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Ghersini

Como-Parma

(lunedì 14 settembre, ore 18.30)

  • Arbitro: Mucera di Palermo
  • Assistenti: Biffi e Santarossa
  • IV Ufficiale: Massa
  • VAR: Giua
  • AVAR: Mazzoleni

Inter-Udinese

(lunedì 14 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Moro e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: Marini
  • AVAR: Gariglio

Serie A, gli arbitri della 4a giornata: Orsato non ferma Sozza, ecco gli arbitri per Roma-Torino e Lazio-Milan, nessun big Ansa

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