Serie A, gli arbitri della 4a giornata, tutte le designazioni: Lazio-Roma a Sozza come l'anno scorso, fermato Marcenaro

Resi noti gli arbitri della quarta giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 19 a lunedì 22 settembre

Resi noti gli arbitri della quarta giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Lecce-Cagliari, arbitra Zufferli che continua ad essere una garanzia per Rocchi, sabato alle 15 c’è Bologna-Genoa, arbitra Collu, alle 18 c’è Verona-Juventus, diretta da Rapuano, alle 20.45 Udinese-Milan, arbitra l’esperto Doveri, domenica alle 12.30 c’è Lazio-Roma, affidata a Sozza, alle 15 ci sono Cremonese-Parma, diretta da La Penna e alla stessa ora Torino-Atalanta, affidata a Colombo, alle 18 c’è Fiorentina-Como che sarà diretta da Bonacina e alle 20.45 Inter-Sassuolo affidata a Marinelli. Lunedì alle 20.45 Napoli-Pisa con arbitro Crezzini. Sozza aveva già diretto il derby romano lo scorso aprile (finì 1-1). Fermato Marcenaro dopo il clamoroso errore sul rigore negato al Milan nella gara col Bologna, punito anche il Var Fabbri – correo nella circostanza – che sarà solo IV uomo in B in Reggiana-Catanzaro.

Arbitri e assistenti delle partite della quarta giornata

Lecce-Cagliari

(venerdì 19 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Di Gioia e Yoshiokawa

: Di Gioia e Yoshiokawa IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Gariglio

AVAR: Serra

Bologna-Genoa

(sabato 20 settembre, ore 15)

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Moro e Luciani

: Moro e Luciani IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Maggioni

AVAR: Chiffi

Verona-Juventus

(sabato 20 settembre, ore 18)

Arbitr o : Rapuano di Rimini

Assistenti: Dei Giudici e Bahri

: Dei Giudici e Bahri IV Ufficiale: Calzavara

VAR: Aureliano

AVAR: Massa

Udinese-Milan

(sabato 20 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Doveri di Roma

Assistenti: Cecconi e Scatragli

: Cecconi e Scatragli IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca

Lazio-Roma

(domenica 21 settembre, ore 12.30)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Baccini e Vecchi

: Baccini e Vecchi IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Massa

Cremonese-Parma

(domenica 21 settembre, ore 15)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti : M.Rossi e C.Rossi

: M.Rossi e C.Rossi IV Ufficiale: Allegretta

VAR: Marini

AVAR: Nasca

Torino-Atalanta

(domenica 21 settembre, ore 15)

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Zingarelli e Bianchini

: Zingarelli e Bianchini IV Ufficiale: Arena

VAR: Guida

AVAR: Maresca

Fiorentina-Como

(domenica 21 settembre, ore 18)

Arbitro : Bonacina di Bergamo

Assistenti: Capaldo e Politi

: Capaldo e Politi IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Ghersini

AVAR: Aureliano

Inter-Sassuolo

(domenica 21 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Mondin e L.Rossi

: Mondin e L.Rossi IV Ufficiale: Perri

VAR: Pezzuto

AVAR: Chiffi

Napoli-Pisa

(lunedì 22 settembre, ore 20.45)