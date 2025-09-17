Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della 4a giornata, tutte le designazioni: Lazio-Roma a Sozza come l'anno scorso, fermato Marcenaro

Resi noti gli arbitri della quarta giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 19 a lunedì 22 settembre

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della quarta giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Lecce-Cagliari, arbitra Zufferli che continua ad essere una garanzia per Rocchi, sabato alle 15 c’è Bologna-Genoa, arbitra Collu, alle 18 c’è Verona-Juventus, diretta da Rapuano, alle 20.45 Udinese-Milan, arbitra l’esperto Doveri, domenica alle 12.30 c’è Lazio-Roma, affidata a Sozza, alle 15 ci sono Cremonese-Parma, diretta da La Penna e alla stessa ora Torino-Atalanta, affidata a Colombo, alle 18 c’è Fiorentina-Como che sarà diretta da Bonacina e alle 20.45 Inter-Sassuolo affidata a Marinelli. Lunedì alle 20.45 Napoli-Pisa con arbitro Crezzini. Sozza aveva già diretto il derby romano lo scorso aprile (finì 1-1). Fermato Marcenaro dopo il clamoroso errore sul rigore negato al Milan nella gara col Bologna, punito anche il Var Fabbri – correo nella circostanza – che sarà solo IV uomo in B in Reggiana-Catanzaro.

Arbitri e assistenti delle partite della quarta giornata

Lecce-Cagliari

(venerdì 19 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Di Gioia e Yoshiokawa
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Serra

Bologna-Genoa

(sabato 20 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Moro e Luciani
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Chiffi

Verona-Juventus

(sabato 20 settembre, ore 18)

  • Arbitro: Rapuano di Rimini
  • Assistenti: Dei Giudici e Bahri
  • IV Ufficiale: Calzavara
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Massa

Udinese-Milan

(sabato 20 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Cecconi e Scatragli
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Maresca

Lazio-Roma

(domenica 21 settembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Baccini e Vecchi
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Massa

Cremonese-Parma

(domenica 21 settembre, ore 15)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: M.Rossi e C.Rossi
  • IV Ufficiale: Allegretta
  • VAR: Marini
  • AVAR: Nasca

Torino-Atalanta

(domenica 21 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Zingarelli e Bianchini
  • IV Ufficiale: Arena
  • VAR: Guida
  • AVAR: Maresca

Fiorentina-Como

(domenica 21 settembre, ore 18)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Capaldo e Politi
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Aureliano

Inter-Sassuolo

(domenica 21 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Marinelli di Tivoli
  • Assistenti: Mondin e L.Rossi
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Chiffi

Napoli-Pisa

(lunedì 22 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Costanzo e Mastrodonato
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Giua

Serie A, gli arbitri della 4a giornata, tutte le designazioni: Lazio-Roma a Sozza come l'anno scorso, fermato Marcenaro Serie A, tutti gli arbitri designati dall’AIA per la stagione 2024-2025

