Serie A, gli arbitri della 4a giornata, tutte le designazioni: Lazio-Roma a Sozza come l'anno scorso, fermato Marcenaro

Resi noti gli arbitri della quarta giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Lecce-Cagliari, arbitra Zufferli che continua ad essere una garanzia per Rocchi, sabato alle 15 c’è Bologna-Genoa, arbitra Collu, alle 18 c’è Verona-Juventus, diretta da Rapuano, alle 20.45 Udinese-Milan, arbitra l’esperto Doveri, domenica alle 12.30 c’è Lazio-Roma, affidata a Sozza, alle 15 ci sono Cremonese-Parma, diretta da La Penna e alla stessa ora Torino-Atalanta, affidata a Colombo, alle 18 c’è Fiorentina-Como che sarà diretta da Bonacina e alle 20.45 Inter-Sassuolo affidata a Marinelli. Lunedì alle 20.45 Napoli-Pisa con arbitro Crezzini. Sozza aveva già diretto il derby romano lo scorso aprile (finì 1-1). Fermato Marcenaro dopo il clamoroso errore sul rigore negato al Milan nella gara col Bologna, punito anche il Var Fabbri – correo nella circostanza – che sarà solo IV uomo in B in Reggiana-Catanzaro.
Arbitri e assistenti delle partite della quarta giornata
Lecce-Cagliari
(venerdì 19 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Di Gioia e Yoshiokawa
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Gariglio
- AVAR: Serra
Bologna-Genoa
(sabato 20 settembre, ore 15)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Moro e Luciani
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Maggioni
- AVAR: Chiffi
Verona-Juventus
(sabato 20 settembre, ore 18)
- Arbitro: Rapuano di Rimini
- Assistenti: Dei Giudici e Bahri
- IV Ufficiale: Calzavara
- VAR: Aureliano
- AVAR: Massa
Udinese-Milan
(sabato 20 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Cecconi e Scatragli
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Maresca
Lazio-Roma
(domenica 21 settembre, ore 12.30)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Baccini e Vecchi
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Massa
Cremonese-Parma
(domenica 21 settembre, ore 15)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: M.Rossi e C.Rossi
- IV Ufficiale: Allegretta
- VAR: Marini
- AVAR: Nasca
Torino-Atalanta
(domenica 21 settembre, ore 15)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Zingarelli e Bianchini
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: Guida
- AVAR: Maresca
Fiorentina-Como
(domenica 21 settembre, ore 18)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Capaldo e Politi
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Ghersini
- AVAR: Aureliano
Inter-Sassuolo
(domenica 21 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Marinelli di Tivoli
- Assistenti: Mondin e L.Rossi
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Chiffi
Napoli-Pisa
(lunedì 22 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Costanzo e Mastrodonato
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Giua