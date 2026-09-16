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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della 5a giornata: Orsato cala l'asso, ecco chi dirigerà Roma-Inter. Doveri al Napoli e Zufferli alla Juventus

Resi noti gli arbitri della quinta giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 18 a domenica 20 settembre.

2 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della quinta giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Monza-Sassuolo affidata a Perenzoni, sabato alle 15 Bologna-Torino, arbitra Guida, e Udinese-Cagliari che sarà diretta da Manganiello, alle 18 Roma-Inter che sarà arbitrata dall’internazionale Davide Massa e alle 20.45 Venezia-Lazio affidata a Sozza, domenica alle 12.30 Fiorentina-Napoli, dirige Doveri. alle 15 Frosinone-Como, arbitra Chiffi, e Parma-Genoa, affidata a Mariani, alle 18 Juventus-Atalanta, affidata a Zufferli , alle 20.45 Milan-Lecce che sarà diretta da La Penna.

Arbitri e assistenti delle partite della quinta giornata

Monza-Sassuolo

(venerdì 18 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Perenzoni di Rovereto
  • Assistenti: Mastrodonato e Colaianni
  • IV Ufficiale: Pairetto
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Baroni

Bologna-Torino

(sabato 19 settembre, ore 15)

Udinese-Cagliari

(sabato 19 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Manganiello di Pinerolo
  • Assistenti: Bianchini e Pistarelli
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Cosso
  • AVAR: Ghersini

Roma-Inter

(sabato 19 settembre, ore 18)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Meli e Berti
  • IV Ufficiale: Maresca
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Di Paolo

Venezia-Lazio

(sabato 19 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Bercigli e Zingarelli
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Piccinini

Fiorentina-Napoli

(domenica 20 settembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Costanzo e Passeri
  • IV Ufficiale: Fourneau
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Pezzuto

Frosinone-Como

(domenica 20 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Peretti e M.Rossi
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Rutella

Parma-Genoa

(domenica 20 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Bindoni e Zezza
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Mazzoleni

Juventus-Atalanta

(domenica 20 settembre, ore 18)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Tegoni e Colarossi
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Marini
  • AVAR: Giua

Milan-Lecce

(domenica 20 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Lo Cicero e Vecchi
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Santoro

Serie A, gli arbitri della 5a giornata: Orsato cala l'asso, ecco chi dirigerà Roma-Inter. Doveri al Napoli e Zufferli alla Juventus Ansa

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