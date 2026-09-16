Serie A, gli arbitri della 5a giornata: Orsato cala l'asso, ecco chi dirigerà Roma-Inter. Doveri al Napoli e Zufferli alla Juventus

Resi noti gli arbitri della quinta giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 18 a domenica 20 settembre.

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Resi noti gli arbitri della quinta giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Monza-Sassuolo affidata a Perenzoni, sabato alle 15 Bologna-Torino, arbitra Guida, e Udinese-Cagliari che sarà diretta da Manganiello, alle 18 Roma-Inter che sarà arbitrata dall’internazionale Davide Massa e alle 20.45 Venezia-Lazio affidata a Sozza, domenica alle 12.30 Fiorentina-Napoli, dirige Doveri. alle 15 Frosinone-Como, arbitra Chiffi, e Parma-Genoa, affidata a Mariani, alle 18 Juventus-Atalanta, affidata a Zufferli , alle 20.45 Milan-Lecce che sarà diretta da La Penna.

Arbitri e assistenti delle partite della quinta giornata

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Monza-Sassuolo

(venerdì 18 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti : Mastrodonato e Colaianni

: Mastrodonato e Colaianni IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Aureliano

AVAR: Baroni

Bologna-Torino

(sabato 19 settembre, ore 15)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti : Baccini e Zanellati

: Baccini e Zanellati IV Ufficiale: Allegretta

VAR: Santoro

AVAR: Camplone

Udinese-Cagliari

(sabato 19 settembre, ore 15)

Arbitr o : Manganiello di Pinerolo

: Manganiello di Pinerolo Assistenti : Bianchini e Pistarelli

: Bianchini e Pistarelli IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Cosso

AVAR: Ghersini

Roma-Inter

(sabato 19 settembre, ore 18)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Meli e Berti

: Meli e Berti IV Ufficiale: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Paolo

Venezia-Lazio

(sabato 19 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Bercigli e Zingarelli

: Bercigli e Zingarelli IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Pezzuto

AVAR: Piccinini

Fiorentina-Napoli

(domenica 20 settembre, ore 12.30)

Arbitro: Doveri di Roma

Assistenti : Costanzo e Passeri

: Costanzo e Passeri IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Gariglio

AVAR: Pezzuto

Frosinone-Como

(domenica 20 settembre, ore 15)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Peretti e M.Rossi

: Peretti e M.Rossi IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Ghersini

AVAR: Rutella

Parma-Genoa

(domenica 20 settembre, ore 15)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Bindoni e Zezza

: Bindoni e Zezza IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Di Paolo

AVAR: Mazzoleni

Juventus-Atalanta

(domenica 20 settembre, ore 18)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti : Tegoni e Colarossi

: Tegoni e Colarossi IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Marini

AVAR: Giua

Milan-Lecce

(domenica 20 settembre, ore 20.45)