Serie A, gli arbitri della 5a giornata: Orsato cala l'asso, ecco chi dirigerà Roma-Inter. Doveri al Napoli e Zufferli alla Juventus

Resi noti gli arbitri della quinta giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Monza-Sassuolo affidata a Perenzoni, sabato alle 15 Bologna-Torino, arbitra Guida, e Udinese-Cagliari che sarà diretta da Manganiello, alle 18 Roma-Inter che sarà arbitrata dall’internazionale Davide Massa e alle 20.45 Venezia-Lazio affidata a Sozza, domenica alle 12.30 Fiorentina-Napoli, dirige Doveri. alle 15 Frosinone-Como, arbitra Chiffi, e Parma-Genoa, affidata a Mariani, alle 18 Juventus-Atalanta, affidata a Zufferli , alle 20.45 Milan-Lecce che sarà diretta da La Penna.
Arbitri e assistenti delle partite della quinta giornata
Monza-Sassuolo
(venerdì 18 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Perenzoni di Rovereto
- Assistenti: Mastrodonato e Colaianni
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Aureliano
- AVAR: Baroni
Bologna-Torino
(sabato 19 settembre, ore 15)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Baccini e Zanellati
- IV Ufficiale: Allegretta
- VAR: Santoro
- AVAR: Camplone
Udinese-Cagliari
(sabato 19 settembre, ore 15)
- Arbitro: Manganiello di Pinerolo
- Assistenti: Bianchini e Pistarelli
- IV Ufficiale: Rapuano
- VAR: Cosso
- AVAR: Ghersini
Roma-Inter
(sabato 19 settembre, ore 18)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Meli e Berti
- IV Ufficiale: Maresca
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Di Paolo
Venezia-Lazio
(sabato 19 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Bercigli e Zingarelli
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Piccinini
Fiorentina-Napoli
(domenica 20 settembre, ore 12.30)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Costanzo e Passeri
- IV Ufficiale: Fourneau
- VAR: Gariglio
- AVAR: Pezzuto
Frosinone-Como
(domenica 20 settembre, ore 15)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Peretti e M.Rossi
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Ghersini
- AVAR: Rutella
Parma-Genoa
(domenica 20 settembre, ore 15)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Bindoni e Zezza
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Mazzoleni
Juventus-Atalanta
(domenica 20 settembre, ore 18)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Tegoni e Colarossi
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Marini
- AVAR: Giua
Milan-Lecce
(domenica 20 settembre, ore 20.45)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Lo Cicero e Vecchi
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Maggioni
- AVAR: Santoro