Serie A, gli arbitri della 5a giornata, le designazioni: Chiffi per Milan-Napoli, Sozza per Juventus-Atalanta, fermato Rapuano

Resi noti gli arbitri della quinta giornata di A stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 27 a lunedì 29 settembre. Piccinini all'Inter

Resi noti gli arbitri della quinta giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 27 a lunedì 29 settembre. Si parte sabato alle 15 con Como-Cremonese, arbitra Di Bello, alle 18 c’è Juventus-Atalanta, arbitra Sozza, alle 20.45 c’è Cagliari-Inter, diretta da Piccinini, domenica alle 12.30 Sassuolo-Udinese, arbitra Perenzoni, alle 15 ci sono Pisa-Fiorentina, affidata a Manganiello e Roma-Verona, diretta da Feliciani, alle 18 c’è Lecce-Bologna, arbitra Fourneau, alle 20.45 Milan-Napoli che sarà diretta da Chiffi. Lunedì alle 18.30 c’è Parma-Torino che sarà diretta da Collu e alle 20.45 Genoa-Lazio affidata ad Ayroldi.

Per il big-match Milan-Napoli il designatore ha scelto Chiffi, che aveva arbitrato finora solo Genoa-Juventus ed era stato tenuto “nascosto” in vista della partitissima di San Siro. Designazione blindatissima con gli assistenti Meli e Alassio,Marinelli IV uomo, Marini al Var e Doveri all’Avar.

Tredici i precedenti col Milan che con lui hanno un bilancio di 9 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. L’anno scorso Chiffi fu assai contestato dai rossoneri per la gara contro l’Udinese quando il rosso diretto a Reijnders per fallo da ultimo uomo su Lovric scatenò mille polemiche. Tredici incroci anche con gli azzurri, imbattuti quando dirige il fischietto patavino (11 vittorie e 2 pareggi). Fermati Rapuano (che farà il IV uomo in B per Avellino-Entella) e Aureliano, arbitro e Var di Verona-Juve, in cui sono incappati in un doppio errore sul rigore concesso all’Hellas e sul mancato rosso a Orban. Il fischietto di Rimini dopo lo stop dovrebbe rientrare solo in B. Marcenaro fermato dopo il clamoroso errore sul rigore negato al Milan nella gara col Bologna, torna in B a dirigere Sudtirol-Reggiana, mentre Fabbri – correo nella circostanza come uomo Var –resta ancora a casa.

Arbitri e assistenti delle partite della quinta giornata

Como-Cremonese

(sabato 27 settembre, ore 15)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Peretti e Perrotti

: Peretti e Perrotti IV Ufficiale: Calzavara

VAR: Di Paolo

AVAR: Ghersini

Juventus-Atalanta

(sabato 27 settembre, ore 18)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Imperiali e Vecchi

: Imperiali e Vecchi IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Meraviglia

AVAR: Marini

Cagliari-Inter

(sabato 27 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Mastrodonato e Moro

: Mastrodonato e Moro IV Ufficiale: Massimi

VAR: Doveri

AVAR: Gariglio

Sassuolo-Udinese

(domenica 28 settembre, ore 12.30)

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Laudato e Fontani

: Laudato e Fontani IV Ufficiale: Mucera

VAR: Gariglio

AVAR: Paterna

Pisa-Fiorentina

(domenica 28 settembre, ore 15)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: M.Rossi e Monaco

: M.Rossi e Monaco IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Pezzuto

AVAR: Maresca

Roma-Verona

(domenica 28 settembre, ore 15)

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Capaldo e Cavallina

: Capaldo e Cavallina IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso

Lecce-Bologna

(domenica 28 settembre, ore 18)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti: Baccini e Colarossi

: Baccini e Colarossi IV Ufficiale: Colombo

VAR: La Penna

AVAR: Meraviglia

Milan-Napoli

(domenica 28 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Marini

AVAR: Doveri

Parma-Torino

(lunedì 29 settembre, ore 18.30)

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Di Monte e Fontemurato

: Di Monte e Fontemurato IV Ufficiale: Turrini

VAR: Maggioni

AVAR: La Penna

Genoa-Lazio

(lunedì 29 settembre, ore 20.45)