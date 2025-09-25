Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della 5a giornata, le designazioni: Chiffi per Milan-Napoli, Sozza per Juventus-Atalanta, fermato Rapuano

Resi noti gli arbitri della quinta giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 27 a lunedì 29 settembre. Piccinini all'Inter

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Resi noti gli arbitri della quinta giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 27 a lunedì 29 settembre. Si parte sabato alle 15 con Como-Cremonese, arbitra Di Bello, alle 18 c’è Juventus-Atalanta, arbitra Sozza, alle 20.45 c’è Cagliari-Inter, diretta da Piccinini, domenica alle 12.30 Sassuolo-Udinese, arbitra Perenzoni, alle 15 ci sono Pisa-Fiorentina, affidata a Manganiello e Roma-Verona, diretta da Feliciani, alle 18 c’è Lecce-Bologna, arbitra Fourneau, alle 20.45 Milan-Napoli che sarà diretta da Chiffi. Lunedì alle 18.30 c’è Parma-Torino che sarà diretta da Collu e alle 20.45 Genoa-Lazio affidata ad Ayroldi.

Per il big-match Milan-Napoli il designatore ha scelto Chiffi, che aveva arbitrato finora solo Genoa-Juventus ed era stato tenuto “nascosto” in vista della partitissima di San Siro. Designazione blindatissima con gli assistenti Meli e Alassio,Marinelli IV uomo, Marini al Var e Doveri all’Avar.

Tredici i precedenti col Milan che con lui hanno un bilancio di 9 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. L’anno scorso Chiffi fu assai contestato dai rossoneri per la gara contro l’Udinese quando il rosso diretto a Reijnders per fallo da ultimo uomo su Lovric scatenò mille polemiche. Tredici incroci anche con gli azzurri, imbattuti quando dirige il fischietto patavino (11 vittorie e 2 pareggi). Fermati Rapuano (che farà il IV uomo in B per Avellino-Entella) e Aureliano, arbitro e Var di Verona-Juve, in cui sono incappati in un doppio errore sul rigore concesso all’Hellas e sul mancato rosso a Orban. Il fischietto di Rimini dopo lo stop dovrebbe rientrare solo in B. Marcenaro fermato dopo il clamoroso errore sul rigore negato al Milan nella gara col Bologna, torna in B a dirigere Sudtirol-Reggiana, mentre Fabbri – correo nella circostanza come uomo Var –resta ancora a casa.

Arbitri e assistenti delle partite della quinta giornata

Como-Cremonese

(sabato 27 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Peretti e Perrotti
  • IV Ufficiale: Calzavara
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Ghersini

Juventus-Atalanta

(sabato 27 settembre, ore 18)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Imperiali e Vecchi
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Marini

Cagliari-Inter

(sabato 27 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Piccinini di Forlì
  • Assistenti: Mastrodonato e Moro
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Doveri
  • AVAR: Gariglio

Sassuolo-Udinese

(domenica 28 settembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Perenzoni di Rovereto
  • Assistenti: Laudato e Fontani
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Paterna

Pisa-Fiorentina

(domenica 28 settembre, ore 15)

Roma-Verona

(domenica 28 settembre, ore 15)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Capaldo e Cavallina
  • IV Ufficiale: Crezzini
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Abisso

Lecce-Bologna

(domenica 28 settembre, ore 18)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Baccini e Colarossi
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: La Penna
  • AVAR: Meraviglia

Milan-Napoli

(domenica 28 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Marini
  • AVAR: Doveri

Parma-Torino

(lunedì 29 settembre, ore 18.30)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Di Monte e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Turrini
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: La Penna

Genoa-Lazio

(lunedì 29 settembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: Cecconi e Zingarelli
  • IV Ufficiale: Zanotti
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Dionisi

