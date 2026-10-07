Serie A, gli arbitri della 6a giornata: Orsato lascia a riposo tutti i big, che rischio per Como-Roma

Resi noti gli arbitri della sesta giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 10 a lunedì 12 ottobre. Si parte sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina affidata a Maresca, alle 18 Inter-Parma, arbitra Bonacina, alle 20.45 Napoli-Frosinone che sarà diretta da Feliciani, domenica alle 12.30 Como-Roma che sarà arbitrata da Fabbri, alle 15 Lazio-Monza affidata a Collu e Lecce-Bologna, dirige Pairetto, alle 18 Sassuolo-Milan, arbitra Fourneau, e alle 20.45 Cagliari-Juventus, affidata a Marcenaro, lunedì alle 18.30 Atalanta-Venezia, affidata a Tremolada , alle 20.45 Torino-Udinese che sarà diretta da Crezzini.
Orsato alla ripresa dopo la sosta lascia a riposo tutti i big (molti sono stati impegnati in Nations League), da Mariani a Guida, da Massa e Doveri a Chiffi, e si prende qualche rischio. Per l’Inter c’è Bonacina, per il Napoli Feliciani mentre per il big-match Como-Roma c’è Fabbri. Marcenaro alla Juve.
Arbitri e assistenti delle partite della sesta giornata
Genoa-Fiorentina
(sabato 10 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Colarossi e Fontemurato
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Abisso
- AVAR: Camplone
Inter-Parma
(sabato 10 ottobre, ore 18)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Fontani e Barone
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Paterna
- AVAR: Massimi
Napoli-Frosinone
(sabato 10 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Berti e Perrotti
- IV Ufficiale: Guida
- VAR: Cosso
- AVAR: Gariglio
Como-Roma
(domenica 11 ottobre, ore 12.30)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Imperiale e Baccini
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: Gariglio
- AVAR: Abisso
Lazio-Monza
(domenica 11 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Bahri e Moro
- IV Ufficiale: Mariani
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Volpi
Lecce-Bologna
(domenica 11 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Ceccon e Scarpa
- IV Ufficiale: Di Bello
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Dionisi
Sassuolo-Milan
(domenica 11 ottobre, ore 18)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: Palermo e L.Rossi
- IV Ufficiale: Chiffi
- VAR: Santoro
- AVAR: Meraviglia
Cagliari-Juventus
(domenica 11 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: C.Rossi e Lo Cicero
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: Camplone
- AVAR: Maggioni
Atalanta-Venezia
(lunedì 12 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Tremolada di Monza
- Assistenti: Regattieri e Giuggoli
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Piccinini
Torino-Udinese
(lunedì 12 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Cavallina e Zezza
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Volpi
- AVAR: Camplone