Serie A, gli arbitri della 6a giornata: Orsato lascia a riposo tutti i big, che rischio per Como-Roma

Resi noti gli arbitri della sesta giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da sabato 10 a lunedì 12 ottobre

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della sesta giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 10 a lunedì 12 ottobre. Si parte sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina affidata a Maresca, alle 18 Inter-Parma, arbitra Bonacina, alle 20.45 Napoli-Frosinone che sarà diretta da Feliciani, domenica alle 12.30 Como-Roma che sarà arbitrata da Fabbri, alle 15 Lazio-Monza affidata a Collu e Lecce-Bologna, dirige Pairetto, alle 18 Sassuolo-Milan, arbitra Fourneau, e alle 20.45 Cagliari-Juventus, affidata a Marcenaro, lunedì alle 18.30 Atalanta-Venezia, affidata a Tremolada , alle 20.45 Torino-Udinese che sarà diretta da Crezzini.

Orsato alla ripresa dopo la sosta lascia a riposo tutti i big (molti sono stati impegnati in Nations League), da Mariani a Guida, da Massa e Doveri a Chiffi, e si prende qualche rischio. Per l’Inter c’è Bonacina, per il Napoli Feliciani mentre per il big-match Como-Roma c’è Fabbri. Marcenaro alla Juve.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arbitri e assistenti delle partite della sesta giornata

Genoa-Fiorentina

(sabato 10 ottobre, ore 15)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti : Colarossi e Fontemurato

: Colarossi e Fontemurato IV Ufficiale: Colombo

VAR: Abisso

AVAR: Camplone

Inter-Parma

(sabato 10 ottobre, ore 18)

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti : Fontani e Barone

: Fontani e Barone IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Paterna

AVAR: Massimi

Napoli-Frosinone

(sabato 10 ottobre, ore 20.45)

Arbitr o : Feliciani di Teramo

: Feliciani di Teramo Assistenti : Berti e Perrotti

: Berti e Perrotti IV Ufficiale: Guida

VAR: Cosso

AVAR: Gariglio

Como-Roma

(domenica 11 ottobre, ore 12.30)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Imperiale e Baccini

: Imperiale e Baccini IV Ufficiale: Sozza

VAR: Gariglio

AVAR: Abisso

Lazio-Monza

(domenica 11 ottobre, ore 15)

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti : Bahri e Moro

: Bahri e Moro IV Ufficiale: Mariani

VAR: Di Paolo

AVAR: Volpi

Lecce-Bologna

(domenica 11 ottobre, ore 15)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Ceccon e Scarpa

: Ceccon e Scarpa IV Ufficiale: Di Bello

VAR: Mazzoleni

AVAR: Dionisi

Sassuolo-Milan

(domenica 11 ottobre, ore 18)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti : Palermo e L.Rossi

: Palermo e L.Rossi IV Ufficiale: Chiffi

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia

Cagliari-Juventus

(domenica 11 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti : C.Rossi e Lo Cicero

: C.Rossi e Lo Cicero IV Ufficiale: Doveri

VAR: Camplone

AVAR: Maggioni

Atalanta-Venezia

(lunedì 12 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti : Regattieri e Giuggoli

: Regattieri e Giuggoli IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Meraviglia

AVAR: Piccinini

Torino-Udinese

(lunedì 12 ottobre, ore 20.45)