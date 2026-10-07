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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della 6a giornata: Orsato lascia a riposo tutti i big, che rischio per Como-Roma

Resi noti gli arbitri della sesta giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da sabato 10 a lunedì 12 ottobre

2 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della sesta giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 10 a lunedì 12 ottobre. Si parte sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina affidata a Maresca, alle 18 Inter-Parma, arbitra Bonacina, alle 20.45 Napoli-Frosinone che sarà diretta da Feliciani, domenica alle 12.30 Como-Roma che sarà arbitrata da Fabbri, alle 15 Lazio-Monza affidata a Collu e Lecce-Bologna, dirige Pairetto, alle 18 Sassuolo-Milan, arbitra Fourneau, e alle 20.45 Cagliari-Juventus, affidata a Marcenaro, lunedì alle 18.30 Atalanta-Venezia, affidata a Tremolada , alle 20.45 Torino-Udinese che sarà diretta da Crezzini.

Orsato alla ripresa dopo la sosta lascia a riposo tutti i big (molti sono stati impegnati in Nations League), da Mariani a Guida, da Massa e Doveri a Chiffi, e si prende qualche rischio. Per l’Inter c’è Bonacina, per il Napoli Feliciani mentre per il big-match Como-Roma c’è Fabbri. Marcenaro alla Juve.

Arbitri e assistenti delle partite della sesta giornata

Genoa-Fiorentina

(sabato 10 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Colarossi e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Camplone

Inter-Parma

(sabato 10 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Fontani e Barone
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Massimi

Napoli-Frosinone

(sabato 10 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Berti e Perrotti
  • IV Ufficiale: Guida
  • VAR: Cosso
  • AVAR: Gariglio

Como-Roma

(domenica 11 ottobre, ore 12.30)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Imperiale e Baccini
  • IV Ufficiale: Sozza
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Abisso

Lazio-Monza

(domenica 11 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Bahri e Moro
  • IV Ufficiale: Mariani
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Volpi

Lecce-Bologna

(domenica 11 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Ceccon e Scarpa
  • IV Ufficiale: Di Bello
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Dionisi

Sassuolo-Milan

(domenica 11 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Palermo e L.Rossi
  • IV Ufficiale: Chiffi
  • VAR: Santoro
  • AVAR: Meraviglia

Cagliari-Juventus

(domenica 11 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: C.Rossi e Lo Cicero
  • IV Ufficiale: Doveri
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Maggioni

Atalanta-Venezia

(lunedì 12 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Tremolada di Monza
  • Assistenti: Regattieri e Giuggoli
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Piccinini

Torino-Udinese

(lunedì 12 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Cavallina e Zezza
  • IV Ufficiale: Massa
  • VAR: Volpi
  • AVAR: Camplone

Serie A, gli arbitri della 6a giornata: Orsato lascia a riposo tutti i big, che rischio per Como-Roma Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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