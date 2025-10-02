Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della 6a giornata, tutte le designazioni: Juventus-Milan a Guida, il fischietto che Madama non voleva mai

Resi noti gli arbitri della sesta giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre

Resi noti gli arbitri della sesta giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. Si parte venerdì alle 20.45 con Verona-Sassuolo, arbitra Fourneau, sabato alle 15 ci sono Lazio-Torino, arbitra Piccinini e Parma-Lecce, che sarà diretta da Doveri, alle 18 c’è Inter-Cremonese, arbitra Feliciani, alle 20.45 c’è Atalanta-Como, diretta da Zufferli, domenica alle 12.30 c’è Udinese-Cagliari, arbitra Arena, alle 15 ci sono Bologna-Pisa, affidata ad Abisso e Fiorentina-Roma, diretta da Colombo, alle 18 c’è Napoli-Genoa, arbitra La Penna, alle 20.45 Juventus-Milan che sarà diretta da Guida

Per il big-match Juventus-Milan, dunque, il designatore ha scelto Guida di Torre Annunziata con Di Bello al Var. E’ passata tanta acqua sotto i ponti ma ancora si ricorda lo sfogo che ebbe l’allora dg della Juventus Marotta dopo un pari col Genoa nel 2013, caratterizzato da diversi episodi dubbi. L’arbitro, allora come domenica, era proprio Guida. Marotta disse esplicitamente: “Per un arbitro come Guida di Torre Annunziata ci sono difficoltà a venire ad arbitrare la Juventus. Non parlo di malafede ma di difficoltà. Al 94′ un arbitro della provincia di Napoli si è trovato in difficoltà… Così come è consigliabile che un arbitro di Novara non arbitri la Juventus, così una arbitro napoletano non deve venire ad arbitrare la Juventus. Non grido vergogna perché l’ha già fatto Conte”.37 i precedenti col Milan che col fischietto torrese ha vinto 18 partite, ne ha pareggiate 10 e ne ha perse 9 mentre nei 27 incroci la Juve ne ha vinte 17, pareggiate 7 e perse 2.

Verona-Sassuolo

(venerdì 3 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Imperiale e Rigattieri
  • IV Ufficiale: Marchetti
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Maresca

Lazio-Torino

(sabato 4 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Piccinini di Forlì
  • Assistenti: Capaldo e Laudato
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Chiffi

Parma-Lecce

(sabato 4 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Berti e Bianchini
  • IV Ufficiale: Calzavara
  • VAR: Maresca
  • AVAR: Di Paolo

Inter-Cremonese

(sabato 4 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Lo Cicero e Politi
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Di Bello

Atalanta-Como

(sabato 4 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Preti e Luciani
  • IV Ufficiale: Zanotti
  • VAR: Marini
  • AVAR: Maggioni

Udinese-Cagliari

(domenica 5 ottobre, ore 12.30)

Bologna-Pisa

(domenica 5 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Abisso di Palermo
  • Assistenti: Vecchi e Di Gioia
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Volpi

Fiorentina-Roma

(domenica 5 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Perrotti e Moro
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Chiffi
  • AVAR: Gariglio

Napoli-Genoa

(domenica 5 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Passeri e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Sozza

Juventus-Milan

(domenica 5 ottobre, ore 20.45)

