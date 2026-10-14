Serie A, gli arbitri della 7a giornata: torna Abisso dopo il ricorso vinto, Doveri all'Inter, Massa alla Juve, riecco i big

Resi noti gli arbitri della settima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. Si parte venerdì alle 20.45 con Frosinone-Sassuolo, affidata a Marchetti, sabato alle 15 Venezia-Napoli, che sarà diretta da Sacchi, alle 18 Bologna-Inter, arbitra Doveri, alle 20.45 Roma-Genoa che sarà diretta da Abisso, domenica alle 12.30 Udinese-Lecce che sarà arbitrata da Guida alle 15 Fiorentina-Como affidata a Di Bello, alle 18 Milan-Atalanta dirige Chiffi e alle 20.45 Juventus-Lazio, affidata a Massa, lunedì alle 18.30 Monza-Cagliari, affidata a Calzavara, alle 20.45 Parma-Torino che sarà diretta da Ayroldi.
Si rivede dunque il palermitano Rosario Abisso che dirigerà Roma-Genoa: il Tribunale federale nazionale a inizio stagione aveva infatti accolto il ricorso del direttore di gara dichiarando “l’illegittimità della delibera dell’Aia dello scorso 1° luglio” che disponeva la dismissione dell’arbitro. Abisso, 40 anni, era stato escluso dagli organici Aia per limiti di permanenza nel ruolo.
Arbitri e assistenti delle partite della settima giornata
Frosinone-Sassuolo
(venerdì 16 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Trinchieri e Laudato
- IV Ufficiale: Mariani
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Volpi
Venezia-Napoli
(sabato 17 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Palermo e Vecchi
- IV Ufficiale: Crezzini
- VAR: Fabbri
- AVAR: Santoro
Bologna-Inter
(sabato 17 ottobre, ore 18)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Zingarelli e Bercigli
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Gariglio
- AVAR: Piccinini
Roma-Genoa
(sabato 17 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Abisso di Palermo
- Assistenti: Tegoni e Minutti
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Pairetto
- AVAR: Massimi
Udinese-Lecce
(domenica 18 ottobre, ore 12.30)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Dei Giudici e Mokhtar
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Baroni
Fiorentina-Como
(domenica 18 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Bindoni e Monaco
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Paterna
- AVAR: Pezzuto
Milan-Atalanta
(domenica 18 ottobre, ore 18)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Mondin e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: Camplone
- AVAR: Prontera
Juventus-Lazio
(domenica 18 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Alassio e Berti
- IV Ufficiale: Maresca
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Aureliano
Monza-Cagliari
(lunedì 19 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Calzavara di Varese
- Assistenti: Perrotti e Scatragli
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Aureliano
- AVAR: Di Vuolo
Parma-Torino
(lunedì 19 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: Colarossi e Rinaldi
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: Dionisi
- AVAR: Meraviglia