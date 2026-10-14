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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della 7a giornata: torna Abisso dopo il ricorso vinto, Doveri all'Inter, Massa alla Juve, riecco i big

Resi noti gli arbitri della settima giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della settima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. Si parte venerdì alle 20.45 con Frosinone-Sassuolo, affidata a Marchetti, sabato alle 15 Venezia-Napoli, che sarà diretta da Sacchi, alle 18 Bologna-Inter, arbitra Doveri, alle 20.45 Roma-Genoa che sarà diretta da Abisso, domenica alle 12.30 Udinese-Lecce che sarà arbitrata da Guida alle 15 Fiorentina-Como affidata a Di Bello, alle 18 Milan-Atalanta dirige Chiffi e alle 20.45 Juventus-Lazio, affidata a Massa, lunedì alle 18.30 Monza-Cagliari, affidata a Calzavara, alle 20.45 Parma-Torino che sarà diretta da Ayroldi.

Si rivede dunque il palermitano Rosario Abisso che dirigerà Roma-Genoa: il Tribunale federale nazionale a inizio stagione aveva infatti accolto il ricorso del direttore di gara dichiarando “l’illegittimità della delibera dell’Aia dello scorso 1° luglio” che disponeva la dismissione dell’arbitro. Abisso, 40 anni, era stato escluso dagli organici Aia per limiti di permanenza nel ruolo.

Arbitri e assistenti delle partite della settima giornata

Frosinone-Sassuolo

(venerdì 16 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
  • Assistenti: Trinchieri e Laudato
  • IV Ufficiale: Mariani
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Volpi

Venezia-Napoli

(sabato 17 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Palermo e Vecchi
  • IV Ufficiale: Crezzini
  • VAR: Fabbri
  • AVAR: Santoro

Bologna-Inter

(sabato 17 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Zingarelli e Bercigli
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Piccinini

Roma-Genoa

(sabato 17 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Abisso di Palermo
  • Assistenti: Tegoni e Minutti
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Pairetto
  • AVAR: Massimi

Udinese-Lecce

(domenica 18 ottobre, ore 12.30)

Fiorentina-Como

(domenica 18 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Bindoni e Monaco
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Pezzuto

Milan-Atalanta

(domenica 18 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Mondin e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Sozza
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Prontera

Juventus-Lazio

(domenica 18 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Alassio e Berti
  • IV Ufficiale: Maresca
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Aureliano

Monza-Cagliari

(lunedì 19 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Calzavara di Varese
  • Assistenti: Perrotti e Scatragli
  • IV Ufficiale: Pairetto
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Di Vuolo

Parma-Torino

(lunedì 19 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: Colarossi e Rinaldi
  • IV Ufficiale: Arena
  • VAR: Dionisi
  • AVAR: Meraviglia

Serie A, gli arbitri della 7a giornata: torna Abisso dopo il ricorso vinto, Doveri all'Inter, Massa alla Juve, riecco i big Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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