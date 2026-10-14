Serie A, gli arbitri della 7a giornata: torna Abisso dopo il ricorso vinto, Doveri all'Inter, Massa alla Juve, riecco i big

Resi noti gli arbitri della settima giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre

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Resi noti gli arbitri della settima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. Si parte venerdì alle 20.45 con Frosinone-Sassuolo, affidata a Marchetti, sabato alle 15 Venezia-Napoli, che sarà diretta da Sacchi, alle 18 Bologna-Inter, arbitra Doveri, alle 20.45 Roma-Genoa che sarà diretta da Abisso, domenica alle 12.30 Udinese-Lecce che sarà arbitrata da Guida alle 15 Fiorentina-Como affidata a Di Bello, alle 18 Milan-Atalanta dirige Chiffi e alle 20.45 Juventus-Lazio, affidata a Massa, lunedì alle 18.30 Monza-Cagliari, affidata a Calzavara, alle 20.45 Parma-Torino che sarà diretta da Ayroldi.

Si rivede dunque il palermitano Rosario Abisso che dirigerà Roma-Genoa: il Tribunale federale nazionale a inizio stagione aveva infatti accolto il ricorso del direttore di gara dichiarando “l’illegittimità della delibera dell’Aia dello scorso 1° luglio” che disponeva la dismissione dell’arbitro. Abisso, 40 anni, era stato escluso dagli organici Aia per limiti di permanenza nel ruolo.

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Arbitri e assistenti delle partite della settima giornata

Frosinone-Sassuolo

(venerdì 16 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Trinchieri e Laudato

: Trinchieri e Laudato IV Ufficiale: Mariani

VAR: Di Paolo

AVAR: Volpi

Venezia-Napoli

(sabato 17 ottobre, ore 15)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Palermo e Vecchi

: Palermo e Vecchi IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Fabbri

AVAR: Santoro

Bologna-Inter

(sabato 17 ottobre, ore 18)

Arbitr o : Doveri di Roma

: Doveri di Roma Assistenti : Zingarelli e Bercigli

: Zingarelli e Bercigli IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Gariglio

AVAR: Piccinini

Roma-Genoa

(sabato 17 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti : Tegoni e Minutti

: Tegoni e Minutti IV Ufficiale: Collu

VAR: Pairetto

AVAR: Massimi

Udinese-Lecce

(domenica 18 ottobre, ore 12.30)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti : Dei Giudici e Mokhtar

: Dei Giudici e Mokhtar IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Di Paolo

AVAR: Baroni

Fiorentina-Como

(domenica 18 ottobre, ore 15)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : Bindoni e Monaco

: Bindoni e Monaco IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Paterna

AVAR: Pezzuto

Milan-Atalanta

(domenica 18 ottobre, ore 18)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Mondin e Yoshikawa

: Mondin e Yoshikawa IV Ufficiale: Sozza

VAR: Camplone

AVAR: Prontera

Juventus-Lazio

(domenica 18 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Alassio e Berti

: Alassio e Berti IV Ufficiale: Maresca

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

Monza-Cagliari

(lunedì 19 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Calzavara di Varese

Assistenti : Perrotti e Scatragli

: Perrotti e Scatragli IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Aureliano

AVAR: Di Vuolo

Parma-Torino

(lunedì 19 ottobre, ore 20.45)