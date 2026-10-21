Resi noti gli arbitri dell'ottava giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

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Resi noti gli arbitri della ottava giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Si parte venerdì alle 20.45 con Torino-Monza, affidata a Zanotti, sabato alle 15 Cagliari-Bologna, che sarà diretta da Bonacina e Como-Sassuolo affidata a Di Marco, alle 18 Napoli-Roma, arbitra Colombo, alle 20.45 Lazio-Parma, che sarà diretta da Arena, domenica alle 12.30 Inter-Fiorentina che sarà arbitrata da Mariani alle 15 Atalanta-Frosinone, affidata a Marinelli e Genoa-Venezia, dirige Sozza, alle 18 Lecce-Juventus affidata a Maresca, e alle 120.45 Udinese-Milan che sarà diretta da Marcenaro.

Arbitri e assistenti delle partite dell’ottava giornata

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Torino-Monza

(venerdì 23 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Zanotti di Rimini

Assistenti : Lo Cicero e Laghezza

: Lo Cicero e Laghezza IV Ufficiale: Massa

VAR: Massimi

AVAR: Camplone

Cagliari-Bologna

(sabato 24 ottobre, ore 15)

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Bonacina di Bergamo Assistenti : Cecconi e Vecchi

: Cecconi e Vecchi IV Ufficiale: La Penna

VAR: Volpi

AVAR: Di Paolo

Como-Sassuolo

(sabato 24 ottobre, ore 15)

Arbitr o : Di Marco di Ciampino

: Assistenti : Moro e Cortese

: Moro e Cortese IV Ufficiale: Collu

VAR: Piccinini

AVAR: Fabbri

Napoli-Roma

(sabato 24 ottobre, ore 18)

Arbitro: Colombo di Como

Colombo di Como Assistenti : Bindoni e M.Rossi

: Bindoni e M.Rossi IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Aureliano

AVAR: Meraviglia

Lazio-Parma

(sabato 24 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti : Ceccon e Ceolin

: Ceccon e Ceolin IV Ufficiale: Doveri

VAR: Santoro

AVAR: Mazzoleni

Inter-Fiorentina

(domenica 25 ottobre, ore 12.30)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Alassio e C.Rossi

: Alassio e C.Rossi IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Fabbri

AVAR: Santoro

Atalanta-Frosinone

(domenica 25 ottobre, ore 15)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Baccini e L.Rossi

: Baccini e L.Rossi IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Dionisi

AVAR: Gariglio

Genoa-Venezia

(domenica 25 ottobre, ore 15)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Passeri e Trinchieri

: Passeri e Trinchieri IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Di Paolo

AVAR: Tronchera

Lecce-Juventus

(domenica 25 ottobre, ore 18)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti : Mondin e Barone

: Mondin e Barone IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Paterna

AVAR: Baroni

Udinese-Milan

(domenica 25 ottobre, ore 20.45)