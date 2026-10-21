Resi noti gli arbitri della ottava giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Si parte venerdì alle 20.45 con Torino-Monza, affidata a Zanotti, sabato alle 15 Cagliari-Bologna, che sarà diretta da Bonacina e Como-Sassuolo affidata a Di Marco, alle 18 Napoli-Roma, arbitra Colombo, alle 20.45 Lazio-Parma, che sarà diretta da Arena, domenica alle 12.30 Inter-Fiorentina che sarà arbitrata da Mariani alle 15 Atalanta-Frosinone, affidata a Marinelli e Genoa-Venezia, dirige Sozza, alle 18 Lecce-Juventus affidata a Maresca, e alle 120.45 Udinese-Milan che sarà diretta da Marcenaro.
Arbitri e assistenti delle partite dell’ottava giornata
Torino-Monza
(venerdì 23 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Zanotti di Rimini
- Assistenti: Lo Cicero e Laghezza
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Massimi
- AVAR: Camplone
Cagliari-Bologna
(sabato 24 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Cecconi e Vecchi
- IV Ufficiale: La Penna
- VAR: Volpi
- AVAR: Di Paolo
Como-Sassuolo
(sabato 24 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Di Marco di Ciampino
- Assistenti: Moro e Cortese
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Piccinini
- AVAR: Fabbri
Napoli-Roma
(sabato 24 ottobre, ore 18)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Bindoni e M.Rossi
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Aureliano
- AVAR: Meraviglia
Lazio-Parma
(sabato 24 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Ceccon e Ceolin
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: Santoro
- AVAR: Mazzoleni
Inter-Fiorentina
(domenica 25 ottobre, ore 12.30)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Alassio e C.Rossi
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Fabbri
- AVAR: Santoro
Atalanta-Frosinone
(domenica 25 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Marinelli di Tivoli
- Assistenti: Baccini e L.Rossi
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Dionisi
- AVAR: Gariglio
Genoa-Venezia
(domenica 25 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Passeri e Trinchieri
- IV Ufficiale: Marchetti
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Tronchera
Lecce-Juventus
(domenica 25 ottobre, ore 18)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Mondin e Barone
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Paterna
- AVAR: Baroni
Udinese-Milan
(domenica 25 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Colarossi e Costanzo
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Aureliano