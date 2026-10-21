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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri dell'ottava giornata: due big per Napoli-Roma e Inter-Fiorentina, Maresca alla Juve, Marcenaro al Milan

Resi noti gli arbitri dell'ottava giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

2 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ottava giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Si parte venerdì alle 20.45 con Torino-Monza, affidata a Zanotti, sabato alle 15 Cagliari-Bologna, che sarà diretta da Bonacina e Como-Sassuolo affidata a Di Marco, alle 18 Napoli-Roma, arbitra Colombo, alle 20.45 Lazio-Parma, che sarà diretta da Arena, domenica alle 12.30 Inter-Fiorentina che sarà arbitrata da Mariani alle 15 Atalanta-Frosinone, affidata a Marinelli e Genoa-Venezia, dirige Sozza, alle 18 Lecce-Juventus affidata a Maresca, e alle 120.45 Udinese-Milan che sarà diretta da Marcenaro.

Arbitri e assistenti delle partite dell’ottava giornata

Torino-Monza

(venerdì 23 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Zanotti di Rimini
  • Assistenti: Lo Cicero e Laghezza
  • IV Ufficiale: Massa
  • VAR: Massimi
  • AVAR: Camplone

Cagliari-Bologna

(sabato 24 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Cecconi e Vecchi
  • IV Ufficiale: La Penna
  • VAR: Volpi
  • AVAR: Di Paolo

Como-Sassuolo

(sabato 24 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Di Marco di Ciampino
  • Assistenti: Moro e Cortese
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Piccinini
  • AVAR: Fabbri

Napoli-Roma

(sabato 24 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Bindoni e M.Rossi
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Meraviglia

Lazio-Parma

(sabato 24 ottobre, ore 20.45)

Inter-Fiorentina

(domenica 25 ottobre, ore 12.30)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Alassio e C.Rossi
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Fabbri
  • AVAR: Santoro

Atalanta-Frosinone

(domenica 25 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Marinelli di Tivoli
  • Assistenti: Baccini e L.Rossi
  • IV Ufficiale: Pairetto
  • VAR: Dionisi
  • AVAR: Gariglio

Genoa-Venezia

(domenica 25 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Passeri e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Marchetti
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Tronchera

Lecce-Juventus

(domenica 25 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Mondin e Barone
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Baroni

Udinese-Milan

(domenica 25 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Colarossi e Costanzo
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Aureliano

Serie A, gli arbitri dell'ottava giornata: due big per Napoli-Roma e Inter-Fiorentina, Maresca alla Juve, Marcenaro al Milan Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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