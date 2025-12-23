Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della diciassettesima giornata: Atalanta-Inter a Di Bello, Cremonese-Napoli a Mariani

Resi noti gli arbitri della diciassettesima giornata di serie A, turno spalmato su tre giorni: da sabato 27 a lunedì 29 dicembre

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della 17esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 27 a lunedì 29 dicembre. Si parte quindi sabato alle 12.30 con Parma-Fiorentina, arbitra Guida, alle 15 c’è Lecce-Como, affidata a Marchetti ed allo stesso orario Torino-Cagliari che sarà diretta da Doveri, alle 18 Udinese-Lazio, arbitra Colombo e alle 20.45 Pisa-Juventus affidata a Maresca. Domenica si riparte alle 12.30 con Milan-Verona, arbitra Fabbri, alle 15 Cremonese-Napoli che sarà diretta da Mariani, alle 18 Bologna-Sassuolo, affidata a Sacchi e alle 20.45 Atalanta-Inter dove fischia La Penna. Chiude lunedì alle 20.45 Roma-Genoa, arbitra Di Bello.

Arbitri e assistenti delle partite della diciassettesima giornata

Parma-Fiorentina

(sabato 27 dicembre, ore 12.30)

Lecce-Como

(sabato 27 dicembre, ore 15)

Torino-Cagliari

(sabato 27 dicembre, ore 15)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Passeri e Scatragli
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Baroni
  • AVAR: Sozza

Udinese-Lazio

(sabato 27 dicembre, ore 18)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Baccini e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Chiffi

Pisa-Juventus

(sabato 27 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Bercigli-Bahri
  • IV Ufficiale: Perenzoni
  • VAR: Marini
  • AVAR: Abisso

Milan-Verona

(domenica 28 dicembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Mokhtar e Cavallina
  • IV Ufficiale: Allegretta
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Volpi

Cremonese-Napoli

(domenica 28 dicembre, ore 15)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Bindoni e Tegoni
  • IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Sozza

Bologna-Sassuolo

(domenica 28 dicembre, ore 18)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Politi e Ricci
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Nasca

Atalanta-Inter

(domenica 28 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Berti-Perrotti
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Manganiello

Roma-Genoa

(lunedì 29 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Costanzo e Dei Giudici
  • IV Ufficiale: Dionisi
  • VAR: Prontera
  • AVAR: Manganiello

Serie A, gli arbitri della diciassettesima giornata: Atalanta-Inter a Di Bello, Cremonese-Napoli a Mariani Serie A, tutti gli arbitri designati dall’AIA per la stagione 2024-2025 Ansa

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio