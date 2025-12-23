Serie A, gli arbitri della diciassettesima giornata: Atalanta-Inter a Di Bello, Cremonese-Napoli a Mariani

Resi noti gli arbitri della 17esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 27 a lunedì 29 dicembre. Si parte quindi sabato alle 12.30 con Parma-Fiorentina, arbitra Guida, alle 15 c’è Lecce-Como, affidata a Marchetti ed allo stesso orario Torino-Cagliari che sarà diretta da Doveri, alle 18 Udinese-Lazio, arbitra Colombo e alle 20.45 Pisa-Juventus affidata a Maresca. Domenica si riparte alle 12.30 con Milan-Verona, arbitra Fabbri, alle 15 Cremonese-Napoli che sarà diretta da Mariani, alle 18 Bologna-Sassuolo, affidata a Sacchi e alle 20.45 Atalanta-Inter dove fischia La Penna. Chiude lunedì alle 20.45 Roma-Genoa, arbitra Di Bello.
Arbitri e assistenti delle partite della diciassettesima giornata
Parma-Fiorentina
(sabato 27 dicembre, ore 12.30)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Zingarelli e Moro
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Ghersini
- AVAR: Maggioni
Lecce-Como
(sabato 27 dicembre, ore 15)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: C.Rossi e Vecchi
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Camplone
- AVAR: Di Paolo
Torino-Cagliari
(sabato 27 dicembre, ore 15)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Passeri e Scatragli
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Baroni
- AVAR: Sozza
Udinese-Lazio
(sabato 27 dicembre, ore 18)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Baccini e Fontemurato
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Gariglio
- AVAR: Chiffi
Pisa-Juventus
(sabato 27 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Bercigli-Bahri
- IV Ufficiale: Perenzoni
- VAR: Marini
- AVAR: Abisso
Milan-Verona
(domenica 28 dicembre, ore 12.30)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Mokhtar e Cavallina
- IV Ufficiale: Allegretta
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Volpi
Cremonese-Napoli
(domenica 28 dicembre, ore 15)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Maggioni
- AVAR: Sozza
Bologna-Sassuolo
(domenica 28 dicembre, ore 18)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Politi e Ricci
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Nasca
Atalanta-Inter
(domenica 28 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Berti-Perrotti
- IV Ufficiale: Rapuano
- VAR: Abisso
- AVAR: Manganiello
Roma-Genoa
(lunedì 29 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Costanzo e Dei Giudici
- IV Ufficiale: Dionisi
- VAR: Prontera
- AVAR: Manganiello