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CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della prima giornata: Orsato snobba tutti i big da Mariani a Doveri, per l'Inter Marinelli, Ayroldi alla Juventus

Resi noti gli arbitri della prima giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da sabato 22 a lunedì 24 agosto

3 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della prima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 22 a lunedì 24. Stupisce l’assenza dei migliori (Mariani, Guida, Massa, Doveri, Sozza, Colombo, La Penna, Chiffi alcuni dei quali impegnati nelle coppe europee in settimana e altri designati solo come IV uomo o Var), il neo designatore Orsato ha fatto altre scelte. Si parte sabato con due gare alle 18.30, Inter-Monza, arbitra Marinelli, e Udinese-Como, dirige Arena. Alle 20.45 altre due partite Genoa-Napoli, arbitra Di Bello, e Parma-Cagliari affidata a Perenzoni. Domenica alle 18.30 ci sono Frosinone-Juventus, arbitra Ayroldi e Venezia-Lecce, affidata a Rapuano. Alle 20.45 Atalanta-Sassuolo, arbitra Crezzini e Torino-Milan, dirige Zufferli, lunedì alle 18.30 Bologna-Lazio, affidata a Maresca e alle 20.45 Roma-Fiorentina, che sarà diretta da Marcenaro.

Arbitri e assistenti delle partite della prima giornata

Inter-Monza

(sabato 22 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Marinelli di Tivoli
  • Assistenti: Di Gioia e Palermo
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Marini

Udinese-Como

(sabato 22 agosto, ore 18.30)

Genoa-Napoli

(sabato 22 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: M.Rossi e Dei Giudici
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Cosso

Parma-Cagliari

(sabato 22 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Perenzoni di Rovereto
  • Assistenti: Mastrodonato e Politi
  • IV Ufficiale: Doveri
  • VAR: Dionisi
  • AVAR: Pezzuto

Frosinone-Juventus

(domenica 23 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: L.Rossi e Moro
  • IV Ufficiale: Mariani
  • VAR: Marini
  • AVAR: Piccinini

Venezia-Lecce

(domenica 23 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Rapuano di Rimini
  • Assistenti: Trinchieri e Ceccon
  • IV Ufficiale: Allegretta
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Abisso

Atalanta-Sassuolo

(domenica 23 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Meli e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Pairetto
  • VAR: Giua
  • AVAR: Maggioni

Torino-Milan

(domenica 23 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Bercigli e Zingarelli
  • IV Ufficiale: Massa
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Santoro

Bologna-Lazio

(lunedì 24 agosto, ore 18.30)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Cecconi e Bianchini
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Massimi

Roma-Fiorentina

(lunedì 24 agosto, ore 20.45)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Lo Cicero e C.Rossi
  • IV Ufficiale: Fabbri
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Giua

Serie A, gli arbitri della prima giornata: Orsato snobba tutti i big da Mariani a Doveri, per l'Inter Marinelli, Ayroldi alla Juventus Ansa

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