Serie A, gli arbitri della prima giornata: Orsato snobba tutti i big da Mariani a Doveri, per l'Inter Marinelli, Ayroldi alla Juventus

Resi noti gli arbitri della prima giornata di A stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da sabato 22 a lunedì 24 agosto

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Resi noti gli arbitri della prima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 22 a lunedì 24. Stupisce l’assenza dei migliori (Mariani, Guida, Massa, Doveri, Sozza, Colombo, La Penna, Chiffi alcuni dei quali impegnati nelle coppe europee in settimana e altri designati solo come IV uomo o Var), il neo designatore Orsato ha fatto altre scelte. Si parte sabato con due gare alle 18.30, Inter-Monza, arbitra Marinelli, e Udinese-Como, dirige Arena. Alle 20.45 altre due partite Genoa-Napoli, arbitra Di Bello, e Parma-Cagliari affidata a Perenzoni. Domenica alle 18.30 ci sono Frosinone-Juventus, arbitra Ayroldi e Venezia-Lecce, affidata a Rapuano. Alle 20.45 Atalanta-Sassuolo, arbitra Crezzini e Torino-Milan, dirige Zufferli, lunedì alle 18.30 Bologna-Lazio, affidata a Maresca e alle 20.45 Roma-Fiorentina, che sarà diretta da Marcenaro.

Arbitri e assistenti delle partite della prima giornata

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Inter-Monza

(sabato 22 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Di Gioia e Palermo

: Di Gioia e Palermo IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Gariglio

AVAR: Marini

Udinese-Como

(sabato 22 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti : Mondin e Laudato

: Mondin e Laudato IV Ufficiale: Chiffi

VAR: Camplone

AVAR: Rutella

Genoa-Napoli

(sabato 22 agosto, ore 20.45)

Arbitr o : Di Bello di Brindisi

: Assistenti : M.Rossi e Dei Giudici

: M.Rossi e Dei Giudici IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Meraviglia

AVAR: Cosso

Parma-Cagliari

(sabato 22 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti : Mastrodonato e Politi

: Mastrodonato e Politi IV Ufficiale: Doveri

VAR: Dionisi

AVAR: Pezzuto

Frosinone-Juventus

(domenica 23 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : L.Rossi e Moro

: L.Rossi e Moro IV Ufficiale: Mariani

VAR: Marini

AVAR: Piccinini

Venezia-Lecce

(domenica 23 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti : Trinchieri e Ceccon

: Trinchieri e Ceccon IV Ufficiale: Allegretta

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso

Atalanta-Sassuolo

(domenica 23 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Crezzini di Siena

Assistenti : Meli e Fontemurato

: Meli e Fontemurato IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Giua

AVAR: Maggioni

Torino-Milan

(domenica 23 agosto, ore 20.45)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti : Bercigli e Zingarelli

: Bercigli e Zingarelli IV Ufficiale: Massa

VAR: Mazzoleni

AVAR: Santoro

Bologna-Lazio

(lunedì 24 agosto, ore 18.30)

Arbitro: Maresca di Napoli

Maresca di Napoli Assistenti : Cecconi e Bianchini

: Cecconi e Bianchini IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Di Paolo

AVAR: Massimi

Roma-Fiorentina

(lunedì 24 agosto, ore 20.45)