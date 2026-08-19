Serie A, gli arbitri della prima giornata: Orsato snobba tutti i big da Mariani a Doveri, per l'Inter Marinelli, Ayroldi alla Juventus

Resi noti gli arbitri della prima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 22 a lunedì 24. Stupisce l’assenza dei migliori (Mariani, Guida, Massa, Doveri, Sozza, Colombo, La Penna, Chiffi alcuni dei quali impegnati nelle coppe europee in settimana e altri designati solo come IV uomo o Var), il neo designatore Orsato ha fatto altre scelte. Si parte sabato con due gare alle 18.30, Inter-Monza, arbitra Marinelli, e Udinese-Como, dirige Arena. Alle 20.45 altre due partite Genoa-Napoli, arbitra Di Bello, e Parma-Cagliari affidata a Perenzoni. Domenica alle 18.30 ci sono Frosinone-Juventus, arbitra Ayroldi e Venezia-Lecce, affidata a Rapuano. Alle 20.45 Atalanta-Sassuolo, arbitra Crezzini e Torino-Milan, dirige Zufferli, lunedì alle 18.30 Bologna-Lazio, affidata a Maresca e alle 20.45 Roma-Fiorentina, che sarà diretta da Marcenaro.
Arbitri e assistenti delle partite della prima giornata
Inter-Monza
(sabato 22 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Marinelli di Tivoli
- Assistenti: Di Gioia e Palermo
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Gariglio
- AVAR: Marini
Udinese-Como
(sabato 22 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Mondin e Laudato
- IV Ufficiale: Chiffi
- VAR: Camplone
- AVAR: Rutella
Genoa-Napoli
(sabato 22 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: M.Rossi e Dei Giudici
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Cosso
Parma-Cagliari
(sabato 22 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Perenzoni di Rovereto
- Assistenti: Mastrodonato e Politi
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: Dionisi
- AVAR: Pezzuto
Frosinone-Juventus
(domenica 23 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: L.Rossi e Moro
- IV Ufficiale: Mariani
- VAR: Marini
- AVAR: Piccinini
Venezia-Lecce
(domenica 23 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Rapuano di Rimini
- Assistenti: Trinchieri e Ceccon
- IV Ufficiale: Allegretta
- VAR: Ghersini
- AVAR: Abisso
Atalanta-Sassuolo
(domenica 23 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Meli e Fontemurato
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Giua
- AVAR: Maggioni
Torino-Milan
(domenica 23 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Bercigli e Zingarelli
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Santoro
Bologna-Lazio
(lunedì 24 agosto, ore 18.30)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Cecconi e Bianchini
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Massimi
Roma-Fiorentina
(lunedì 24 agosto, ore 20.45)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Lo Cicero e C.Rossi
- IV Ufficiale: Fabbri
- VAR: Abisso
- AVAR: Giua