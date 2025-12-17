Serie A, gli arbitri della sedicesima giornata, tutte le designazioni: Juventus-Roma a Sozza

Resi noti gli arbitri della 16esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 2 giorni, da sabato 20 a domenica 21 dicembre. Mancano 4 gare che si giocheranno a gennaio per gli impegni in Supercoppa: Napoli-Parma: Mercoledì 14 gennaio 2026, 18.30; Inter-Lecce: Mercoledì 14 gennaio 2026, 20:45; Verona-Bologna: Giovedì 15 gennaio 2026, 18:30 e Como-Milan: Giovedì 15 gennaio 2026, 20:45. Si parte quindi sabato alle 18 con Lazio-Cremonese, arbitra Pairetto, alle 20.45 c’è Juventus-Roma, diretta da Sozza; domenica alle 12.30 c’è Cagliari-Pisa, arbitra Fourneau, alle 15 c’è Sassuolo-Torino, arbitra Calzavara, alle 18 c’è Fiorentina-Udinese, diretta da Mariani, infine alle 20.45 Genoa-Atalanta che sarà arbitrata da Abisso.
Arbitri e assistenti delle partite della sedicesima giornata
Lazio-Cremonese
(sabato 20 dicembre, ore 18)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Laudato e Regattieri
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Camplone
- AVAR: Manganiello
Juventus-Roma
(sabato 20 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Baccini e Perrotti
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Ghersini
- AVAR: Mazzoleni
Cagliari-Pisa
(domenica 21 dicembre, ore 12.30)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: Bindoni e Monaco
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Manganiello
- AVAR: Ghersini
Sassuolo-Torino
(domenica 21 dicembre, ore 15)
- Arbitro: Calzavara di Varese
- Assistenti: Cecconi e Ceccon
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Baroni
Fiorentina-Udinese
(domenica 21 dicembre, ore 18)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Alassio e Tegoni
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: Giua
- AVAR: Di Paolo
Genoa-Atalanta
(domenica 21 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Abisso di Palermo
- Assistenti: Di Gioia e Barone
- IV Ufficiale: Marchetti
- VAR: Gariglio
- AVAR: Marini