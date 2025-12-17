Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della sedicesima giornata, tutte le designazioni: Juventus-Roma a Sozza

Resi noti gli arbitri della sedicesima giornata di A: turno spalmato su 2 giorni, da sabato 20 a domenica 21 dicembre con 4 partite spostate a gennaio

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della 16esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 2 giorni, da sabato 20 a domenica 21 dicembre. Mancano 4 gare che si giocheranno a gennaio per gli impegni in Supercoppa: Napoli-Parma: Mercoledì 14 gennaio 2026, 18.30; Inter-Lecce: Mercoledì 14 gennaio 2026, 20:45; Verona-Bologna: Giovedì 15 gennaio 2026, 18:30 e Como-Milan: Giovedì 15 gennaio 2026, 20:45. Si parte quindi sabato alle 18 con Lazio-Cremonese, arbitra Pairetto, alle 20.45 c’è Juventus-Roma, diretta da Sozza; domenica alle 12.30 c’è Cagliari-Pisa, arbitra Fourneau, alle 15 c’è Sassuolo-Torino, arbitra Calzavara, alle 18 c’è Fiorentina-Udinese, diretta da Mariani, infine alle 20.45 Genoa-Atalanta che sarà arbitrata da Abisso.

Arbitri e assistenti delle partite della sedicesima giornata

Lazio-Cremonese

(sabato 20 dicembre, ore 18)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Laudato e Regattieri
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Manganiello

Juventus-Roma

(sabato 20 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Baccini e Perrotti
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Mazzoleni

Cagliari-Pisa

(domenica 21 dicembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Bindoni e Monaco
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Manganiello
  • AVAR: Ghersini

Sassuolo-Torino

(domenica 21 dicembre, ore 15)

  • Arbitro: Calzavara di Varese
  • Assistenti: Cecconi e Ceccon
  • IV Ufficiale: Doveri
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Baroni

Fiorentina-Udinese

(domenica 21 dicembre, ore 18)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Alassio e Tegoni
  • IV Ufficiale: Arena
  • VAR: Giua
  • AVAR: Di Paolo

Genoa-Atalanta

(domenica 21 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Abisso di Palermo
  • Assistenti: Di Gioia e Barone
  • IV Ufficiale: Marchetti
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Marini

Serie A, gli arbitri della sedicesima giornata, tutte le designazioni: Juventus-Roma a Sozza Serie A, tutti gli arbitri designati dall’AIA per la stagione 2024-2025 Ansa

