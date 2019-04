Serie A: gli arbitri si assolvono, Marotta arrabbiato

La questione arbitrale sta mandando in ebollizione, ancora una volta, il mondo del calcio. Dopo i disastri del weekend si sono incontrati a Milano in Lega i rappresentati degli arbitri e dei club.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato diversi allenatori e giocatori, il designatore arbitrale Rizzoli ha assolto Abisso, che in Lazio-Sassuolo aveva assegnato un rigore ai biancocelesti molto dubbio. Poi non ha confermatolo stop di Fabbri, “che deve restare in squadra” nonostante il pessimo arbitraggio di Milan-Juve. Quindi ha presentato i numeri di questo campionato del VAR con 121 interventi: 89 correzioni e 32 conferme.

“Non abbiamo niente da nascondere, vogliamo chiarezza – le sue parole -. Gli arbitri hanno le idee molto chiare, non c’è confusione. Abbiamo spiegato perché sono state prese alcune decisioni e abbiamo ammesso alcuni errori umani, non della tecnologia. Il 90% degli errori che abbiamo individuato è per falli di mano e da rigore. Serve più professionalità, degli uomini e della tecnologia, per ridurre gli errori”.

Sul presunto stop a Fabbri. “E’ una questione di gestione della squadra, fa parte dell’allenatore. Le persone che io ho intenzione di mettere in campo devono essere in forma e nelle condizioni per poter fare il loro meglio. E’ solo una questione di gestione personale. Non ci sono stop o cose precise. Fabbri ha buone capacità e ottime potenzialità. Sicuramente deve crescere come tanti arbitri. Stiamo facendo un percorso di crescita e ricambio generazionale, nel giro di un paio d’anni perdiamo arbitri internazionali con oltre 1500 partite di esperienza. Dobbiamo far fare esperienza ai giovani, e l’esperienza passa attraverso gli errori: l’errore fortifica nel tempo e, per paradosso, dà piu’ sicurezza e serenità, lo dico per esperienza. Riuscendo a capire se stessi si riesce a maturare meglio. Fabbri sente la stima che l’Aia ha nei suoi confronti, per persona che deve maturare come altri. Il rigore alla Lazio? Il braccio è estremamente largo, e il corpo va nella direzione di intercettare il pallone. In questo caso conta meno che la sfera tocchi un’altra parte del corpo prima”.

Beppe Marotta all’uscita chiede miglioramenti, soprattutto per la questione dei calci di rigore: “La Var riesce a debellare tantissimi errori, ma non può raggiungere la perfezione. Subiamo un po’ le indicazioni dell’Ifab. Sull’interpretazione del fallo di mano in area di rigore, anche con la Var è di grandissima difficoltà arrivare a una soluzione definitiva.Dobbiamo avere più chiarezza sui falli di mano“.

“Forse il dialogo con l’Ifab, l’organismo che detta il regolamento, deve essere più proficuo: dal punto di vista politico dobbiamo farci sentire. Il Var, lo strumento tecnologico, è indispensabile, poi bisogna perfezionarlo. Siamo ancora in una fase di studio, di apprendimento. Il cammino, nonostante gli incidenti di percorso non può che essere positivo”, conclude l’amministratore delegato dell’Inter.

