Gli arbitri: torna La Penna, Doveri va in B, Manganiello all'Inter e Guida per Lazio-Milan, Sozza solo IV uomo

Resi noti gli arbitri della ventinovesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 13 a lunedì 16 marzo. Si parte venerdì alle 20.45 con Torino-Parma, arbitra Maresca, sabato alle 15 c’è Inter-Atalanta, affidata a Manganiello alle 18 Napoli-Lecce, arbitra Abisso, alle 20.45 Udinese-Juventus, arbitra Mariani, domenica alle 12.30 c’è Verona-Genoa, arbitra Marchetti, alle 15 Pisa-Cagliari diretta da La Penna e Sassuolo-Bologna, assegnata a Bonacina alle 18 Como-Roma che sarà arbitrata da Massa, alle 20.45 Lazio-Milan che sarà diretta da Guida, lunedì alle 20.45 Cremonese-Fiorentina, arbitra Di Bello.
Si rivede La Penna, dopo il mese di stop a seguito della svista su Bastoni in Inter-Juve (arbitrerà Pisa–Cagliari), mentre Doveri, contestato per il rigore non dato al Milan nel derby, va in B per Monza-Palermo, ai nerazzurri di Chivu tocca Manganiello stavolta mentre Lazio-Milan è stata affidata a Guida. Sozza, disastroso in Lecce-Cremonese, farà solo il IV uomo in Como-Roma.
IN AGGIORNAMENTO
Arbitri e assistenti delle partite della 29esima giornata
Torino-Parma
(venerdì 13 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Cecconi e Zingarelli
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Ghersini
- AVAR: Aureliano
Inter-Atalanta
(sabato 14 marzo, ore 15)
- Arbitro: Manganiello di Pinerolo
- Assistenti: Passero-L.Rossi
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Gariglio
- AVAR: Chiffi
Napoli-Lecce
(sabato 14 marzo, ore 18)
- Arbitro: Abisso di Palermo
- Assistenti: Imperiale e Ceccon
- IV Ufficiale: Galipò
- VAR: Nasca
- AVAR: Fabbri
Udinese-Juventus
(sabato 14 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Bindoni e Tegoni
- IV Ufficiale: Rapuano
- VAR: Maggioni
- AVAR: Marini
Verona-Genoa
(domenica 15 marzo, ore 12.30)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Scatragli e Laudato
- IV Ufficiale: Dionisi
- VAR: Marini
- AVAR: Meraviglia
Pisa-Cagliari
(domenica 15 marzo, ore 15)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Bercigli e Trinchieri
- IV Ufficiale: Fourneau
- VAR: Paterna
- AVAR: Camplone
Sassuolo-Bologna
(domenica 15 marzo, ore 15)
- Arbitro:
- Assistenti: Dei Giudici e Fontemurato
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Serra
- AVAR: Pezzuto
Como-Roma
(domenica 15 marzo, ore 18)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: Fabbri
- AVAR: Gariglio
Lazio-Milan
(domenica 15 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Peretti e Perrotti
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Chiffi
- AVAR: Maggioni
Cremonese-Fiorentina
(lunedì 16 marzo, ore 20.45)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Lo Cicero e Vecchi
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Aureliano
- AVAR: Pezzuto