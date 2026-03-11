Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Gli arbitri: torna La Penna, Doveri va in B, Manganiello all'Inter e Guida per Lazio-Milan, Sozza solo IV uomo

Resi noti gli arbitri della ventinovesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 13 marzo a lunedì 16 marzo

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ventinovesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 13 a lunedì 16 marzo. Si parte venerdì alle 20.45 con Torino-Parma, arbitra Maresca, sabato alle 15 c’è Inter-Atalanta, affidata a Manganiello alle 18 Napoli-Lecce, arbitra Abisso, alle 20.45 Udinese-Juventus, arbitra Mariani, domenica alle 12.30 c’è Verona-Genoa, arbitra Marchetti, alle 15 Pisa-Cagliari diretta da La Penna e Sassuolo-Bologna, assegnata a Bonacina alle 18 Como-Roma che sarà arbitrata da Massa, alle 20.45 Lazio-Milan che sarà diretta da Guida, lunedì alle 20.45 Cremonese-Fiorentina, arbitra Di Bello.

Si rivede La Penna, dopo il mese di stop a seguito della svista su Bastoni in Inter-Juve (arbitrerà Pisa–Cagliari), mentre Doveri, contestato per il rigore non dato al Milan nel derby, va in B per Monza-Palermo, ai nerazzurri di Chivu tocca Manganiello stavolta mentre Lazio-Milan è stata affidata a Guida. Sozza, disastroso in Lecce-Cremonese, farà solo il IV uomo in Como-Roma.

IN AGGIORNAMENTO

Arbitri e assistenti delle partite della 29esima giornata

Torino-Parma

(venerdì 13 marzo, ore 20.45)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Cecconi e Zingarelli
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Aureliano

Inter-Atalanta

(sabato 14 marzo, ore 15)

Napoli-Lecce

(sabato 14 marzo, ore 18)

  • Arbitro: Abisso di Palermo
  • Assistenti: Imperiale e Ceccon
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Nasca
  • AVAR: Fabbri

Udinese-Juventus

(sabato 14 marzo, ore 20.45)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Bindoni e Tegoni
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Marini

Verona-Genoa

(domenica 15 marzo, ore 12.30)

  • Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
  • Assistenti: Scatragli e Laudato
  • IV Ufficiale: Dionisi
  • VAR: Marini
  • AVAR: Meraviglia

Pisa-Cagliari

(domenica 15 marzo, ore 15)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Bercigli e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Fourneau
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Camplone

Sassuolo-Bologna

(domenica 15 marzo, ore 15)

  • Arbitro:
  • Assistenti: Dei Giudici e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Serra
  • AVAR: Pezzuto

Como-Roma

(domenica 15 marzo, ore 18)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Sozza
  • VAR: Fabbri
  • AVAR: Gariglio

Lazio-Milan

(domenica 15 marzo, ore 20.45)

Cremonese-Fiorentina

(lunedì 16 marzo, ore 20.45)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Lo Cicero e Vecchi
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Pezzuto

Gli arbitri: torna La Penna, Doveri va in B, Manganiello all'Inter e Guida per Lazio-Milan, Sozza solo IV uomo Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 Ansa

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio