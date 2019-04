Serie A, gli squalificati

Sono tredici i giocatori di Serie A squalificati dal Giudice Sportivo dopo le partite della 34a giornata, tutti per una giornata.

La Sampdoria perde tre elementi che non saranno a disposizione di Giampaolo per la partita in casa del Parma di domenica 5 maggio alle ore 15.

Questo l’elenco: Mbaye e Soriano (Bologna), Barba e Leris (Chievo), Lulic (Lazio), Romagnoli (Milan), Ramirez, Sala e Tonelli (Sampdoria), Peluso (Sassuolo), Vicari (Spal), Moretti (Torino), Samir (Udinese)

SPORTAL.IT | 30-04-2019 17:09