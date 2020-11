Serie A, gli squalificati: due giornate a Caprari

Oltre al danno anche la beffa per il Benevento, uscito sconfitto dal ‘monday night’ del ‘Bentegodi’ contro il Verona: Gianluca Caprari, espulso al 72′, salterà non una ma due partite di campionato dei sanniti.

Il Giudice Sportivo ha così motivato la squalifica dell’attaccante di scuola Roma che non potrà essere a disposizione di Filippo Inzaghi per le sfide contro Spezia e Fiorentina. “[…] per avere, al 27° del secondo tempo, a giuoco fermo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, proferito un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara”.

Un turno di stop, invece, per Martinez Quarta: l’argentino è stato espulso in Roma-Fiorentina per un brutto intervento ai danni di Dzeko.

OMNISPORT | 03-11-2020 15:15