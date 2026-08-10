Serie A, gli stipendi degli allenatori: Spalletti e Gasp paperoni, a Fabregas solo un milione

La graduatoria completa degli stipendi degli allenatori Serie A 2026/27: Spalletti e Gasperini al comando con 5 milioni netti. Di Francesco e Alvini nella fascia bassa

Il conto alla rovescia è già iniziato. Il 22 agosto si alza il sipario sulla Serie A 2026/27 e, insieme alla corsa allo scudetto, riparte anche la sfida tra le panchine. Venti allenatori (di cui otto nuovi), venti stipendi diversi e una gerarchia che racconta molto delle ambizioni dei club: in cima ci sono Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, entrambi a quota 5 milioni di euro netti a stagione. Alle loro spalle Massimiliano Allegri, mentre Ruben Amorim e Maurizio Sarri completano il gruppo dei tecnici più pagati. Ma quanto guadagnano davvero i venti protagonisti della nuova Serie A?

Serie A, come si cambia

Sono otto i tecnici che hanno cambiato squadra o sono arrivati per la prima volta sulle panchine del massimo campionato italiano, mentre dodici società hanno deciso di proseguire con la guida tecnica già presente nella passata stagione.

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Tra le grandi, il Milan ha affidato la panchina a Ruben Amorim, chiamato a guidare i rossoneri tra campionato ed Europa League. Il Napoli, invece, ha scelto Massimiliano Allegri, reduce dall’esperienza al Milan e ora pronto a guidare gli azzurri nel ritorno in Champions League.

Le conferme delle big

Non sono mancate le conferme importanti. Cristian Chivu continuerà a guidare l’Inter dopo aver conquistato lo scudetto, mentre Luciano Spalletti resta alla Juventus seppur tra alcuni dubbi dei tifosi per il rendimento dei bianconeri nelle amichevoli precampionato.

Anche Gian Piero Gasperini prosegue la sua avventura sulla panchina della Roma. Confermato pure Cesc Fabregas al Como, dopo la storica qualificazione in Champions League ottenuta nella scorsa stagione.

Spalletti e Gasperini al comando

La classifica degli stipendi – come si legge su Calcioefinanza – vede in testa due allenatori confermati dai rispettivi club. Luciano Spalletti, alla Juventus, e Gian Piero Gasperini, alla Roma, risultano essere i tecnici più pagati della Serie A 2026/27, con un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione.

Alle loro spalle si piazza Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Napoli percepirà 4,5 milioni di euro netti, mezzo milione in meno rispetto allo stipendio che riceveva al Milan nella passata stagione.

Amorim e Sarri completano la top five

Sul terzo gradino della classifica troviamo quindi Allegri, mentre la quarta e la quinta posizione sono occupate da due tecnici arrivati sulle nuove panchine.

Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell’Atalanta, e Ruben Amorim, scelto dal Milan, dovrebbero percepire 3,5 milioni di euro netti a stagione. Entrambi avrebbero sottoscritto un contratto triennale valido fino al 2029.

Gli stipendi di tutti gli allenatori

Ecco la graduatoria completa degli ingaggi netti dei venti tecnici che saranno protagonisti della Serie A 2026/27:

Posizione Allenatore Club Stipendio netto 1 Luciano Spalletti Juventus 5 milioni € 1 Gian Piero Gasperini Roma 5 milioni € 3 Massimiliano Allegri Napoli 4,5 milioni € 4 Maurizio Sarri Atalanta 3,5 milioni € 5 Ruben Amorim Milan 3,5 milioni € 6 Cristian Chivu Inter 3 milioni € 7 Domenico Tedesco Bologna 2,2 milioni € 8 Ivan Juric Monza 2 milioni € 9 Fabio Pisacane Cagliari 1,5 milioni € 9 Gennaro Gattuso Lazio 1,5 milioni € 11 Ignazio Abate Torino 1,4 milioni € 12 Fabio Grosso Fiorentina 1,2 milioni € 13 Cesc Fabregas Como 1 milione € 13 Daniele De Rossi Genoa 1 milione € 15 Carlos Cuesta Parma 900 mila € 15 Giovanni Stroppa Venezia 900 mila € 17 Kosta Runjaic Udinese 750 mila € 18 Alberto Aquilani Sassuolo 650 mila € 19 Massimiliano Alvini Frosinone 500 mila € 19 Eusebio Di Francesco Lecce 500 mila €

Le fasce basse della graduatoria

Scendendo verso il fondo della classifica, Carlos Cuesta e Giovanni Stroppa hanno un ingaggio stimato di 900 mila euro netti, mentre Kosta Runjaic si ferma a 750 mila euro.

Alberto Aquilani, alla guida del Sassuolo, dovrebbe percepire 650 mila euro netti. Chiudono la graduatoria Massimiliano Alvini del Frosinone ed Eusebio Di Francesco del Lecce, entrambi con uno stipendio indicato in 500 mila euro netti a stagione.

Il divario tra i tecnici più pagati e quelli delle squadre con gli ingaggi più contenuti è dunque molto ampio: dai 5 milioni di Spalletti e Gasperini ai 500 mila euro dei due allenatori in fondo alla graduatoria.

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