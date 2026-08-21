Serie A, gol, talk show e partite: dalla Rai a Dazn, da Sky a Mediaset dove vedere tutto, tante le novità

Il ritorno del campionato italiano di calcio scatena i palinsesti sportivi: Rai Sport in forte rilancio. Le novità della stagione 2026-27 per Sky, Dazn e Mediaset

Una nuova stagione è pronta a scendere in campo. Tra grandi eventi, diritti televisivi, programmi storici e format inediti, lo sport italiano prepara il suo ritorno sul piccolo schermo sulle varie emittenti. La Rai rilancia Rai Sport con nuove trasmissioni e investimenti da oltre 600 milioni di euro dal 2023, mentre Sky e Dazn rispondono con un’offerta sempre più ricca: migliaia di partite, coppe europee, Serie A e nuovi volti pronti ad accompagnare tifosi e appassionati. Il calcio riparte, ma la sfida è già cominciata: quella per conquistare il pubblico.

La Domenica Sportiva anche nel pomeriggio di Rai 2

La principale novità del palinsesto è il ritorno della “Domenica Sportiva – Pomeriggio”, in onda su Rai 2 e affidata a Gianluca Semprini. Una lunga diretta che accompagnerà il pubblico attraverso calcio, tennis, pallavolo, motori e calcio femminile, con spazio anche alle partite di Serie A nella fascia compresa tra le 17 e le 18.

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La domenica proseguirà poi con la tradizionale “Domenica Sportiva” e con “La Domenica Sportiva – Extra Time”, appuntamento dalle 22:40 – in seconda serata – dedicato ai risultati e ai principali temi del weekend. Tra gli ospiti fissi ci saranno Adriano Panatta, Lele Adani e Ciccio Graziani.

Le novità: Fuori Tempo e Bordo Campo

Tra i nuovi programmi spicca “Fuori Tempo – Le storie dello sport”, in onda il venerdì sera in seconda serata su Rai 2. Il ciclo, composto da dieci puntate e distribuito tra novembre-dicembre e marzo-aprile, racconterà personaggi, imprese e vicende capaci di andare oltre il semplice risultato agonistico.

Debutta anche “Rai Sport Bordo Campo”, in onda ogni lunedì alle 20 sul canale 58. Il nuovo format unirà Serie B e Serie C attraverso reportage, interviste e approfondimenti, con particolare attenzione ai club, ai tifosi, ai territori e ai giovani talenti.

Conferme e nuovi volti

Resteranno centrali anche i programmi storici della testata. “Live Sport Weekend” continuerà ad accompagnare il pubblico nelle mattinate di sabato e domenica con notizie e aggiornamenti in tempo reale.

Confermati “Il Sabato al 90°”, dedicato agli highlights e all’avvio del weekend di Serie A, e “Il Processo del Lunedì”, che manterrà il tradizionale spazio di confronto e dibattito sul campionato. Proseguiranno inoltre “Dribbling”, con la cura di Fabrizio Failla, con interviste e reportage dedicati alle storie dello sport, e “Sportabilia”, programma incentrato sullo sport paralimpico e sull’inclusione. Tra i nuovi talent entra anche la calciatrice Agata Isabella Centasso.

Sky, oltre 2.000 partite nella nuova stagione

Anche Sky prepara un’offerta imponente per il 2026-27: oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore di diretta tra calcio italiano, campionati internazionali e competizioni europee. La stagione si è aperta con la Super Cup del 12 agosto, prima di lasciare spazio alla Serie A, con tre partite su dieci per ogni giornata in co-esclusiva e numerosi big match, oltre a Serie C, Premier League, Bundesliga e Zweite Bundesliga.

Ampio spazio anche alle coppe europee: Sky trasmetterà 185 delle 203 partite di Champions League, oltre a Europa League e Conference League. Nell’offerta troveranno posto anche il calcio femminile, con Serie A Women’s Cup, Women’s Super League, Coppa Italia Women e Supercoppa Women.

Il racconto delle partite sarà arricchito dagli strumenti di Sky Sport Tech e Sky Sport Skills, con dati, grafiche interattive e approfondimenti tattici. Una programmazione pensata per garantire aggiornamenti e analisi durante tutta la settimana, affiancando le dirette con il lavoro della squadra editoriale di Sky Sport.

Dazn, Serie A completa e nuovi programmi

Su Dazn la Serie A sarà invece proposta integralmente con 380 partite live. La piattaforma accompagnerà il campionato con nuovi show, contenuti Originals, approfondimenti e format dedicati anche al fantacalcio.

La prima novità è “Fantacalcio Night”, in diretta ogni venerdì dalle 19, con analisi, consigli sulle formazioni e collegamenti con gli esperti di Dazn e Fantacalcio.

Il sabato sarà affidato a “Vamos! Il Sabato della Serie A”, condotto da Marco Russo, mentre la domenica sera tornerà “Fuoriclasse” con Diletta Leotta. In studio, insieme agli ospiti fissi Andrea Marinozzi e Valon Behrami, interverranno anche Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara e Alessandro Matri.

Il lunedì sarà il turno di “4-3-2-1”, affidato a Barbara Cirillo, che analizzerà il campionato attraverso una lettura più tecnica e tattica insieme ai telecronisti e agli opinionisti della piattaforma. Da ottobre arriverà inoltre “UCL – coppia dei campioni”, nuovo appuntamento infrasettimanale condotto da Alessio De Giuseppe e dedicato al cammino delle squadre italiane nelle competizioni europee. A completare la squadra di Dazn ci saranno anche i collegamenti dal campo di Giorgia Rossi, Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe, Federica Zille e Barbara Cirillo.

Mediaset, riparte Pressing

A tornare sarà anche il noto programma sportivo di Mediaset: Pressing andrà nuovamente in onda dal 23 agosto con la solita coppia di conduttori ossia Alberto Brandi e Monica Bertini. Anche per questa stagione, il talk show sulla Serie A andrà in onda su Canale 5 in seconda serata.

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