Serie A: goleade di Roma e Atalanta, Lozano trascina il Napoli

Vincono le big nel pomeriggio dell’undicesima giornata di Serie A. Il Napoli sale momentaneamente al terzo posto grazie alla vittoria per 2-1 contro la Sampdoria: allo stadio Maradona, i doriani passano in vantaggio con Jankto, ma Lozano entra nella ripresa e spacca la partita in favore degli azzurri. Il messicano segna la rete del pareggio al 53′ e serve a Petagna il pallone del raddoppio.

Cinquina della Roma al Bologna di Mihajlovic: al Dall’Ara è show giallorosso con cinque reti nel primo tempo per i capitolini con l’autogol di Poli, Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan a segno. Nella ripresa la squadra di Fonseca, che in classifica è quinta a 21 punti, controlla con ordine e non permette ai felsinei di tornare in partita.

Bene anche l’Atalanta, che liquida per 3-0 una Fiorentina in grandissima difficoltà con i gol di Gosens, Malinovsky e Toloi. Dopo la qualificazione in Champions, altro risultato positivo per gli orobici che per ora dimenticano le fratture tra Gasperini e alcuni elementi dello spogliatoio.

I risultati del pomeriggio:

Atalanta-Fiorentina 3-0

44′ Gosens (A), 55′ Malinovskyi (A), 63′ Toloi (A)

Bologna-Roma 1-5

5′ aut. Poli (B), 10′ Dzeko (R), 15′ Lo. Pellegrini (R), 24′ aut. Cristante (R), 35′ Veretout (R), 44′ Mkhitaryan (R)

Napoli-Sampdoria 2-1

20′ Jankto (S), 53′ Lozano (N), 68′ Petagna (N)

OMNISPORT | 13-12-2020 16:59