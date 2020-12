Serie A, i giocatori più utilizzati nel 2020

Alcuni allenatori proprio non riescono a fare a meno di certi giocatori. Uno di questi è Antonio Conte, che proprio non riesce mai a tenere in panchina i suoi 3 stacanovisti: Lukaku, De Vrij e Barella. Anche Stefano Pioli si affida molto spesso agli stessi 11, e questo per favorire la creazionne di un’alchia precisa in campo.

Ecco la lista dei giocatori più utilizzati in Serie A nel 2020:

Lukaku (Inter) – 4.144 minuti

De Vrij (Inter) – 3.943 minuti

Barella (Inter) – 3.936 minuti

Kessie (Milan) 3.872 minuti

Milenkovic (Fiorentina) – 3.857 minuti

Acerbi (Lazio) – 3.844 minuti

Cuadrado (Juventus) – 3.677 minuti

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 3.674 minuti

Cristiano Ronaldo (Juventus) – 3.668 minuti

Simon Kjaer (Milan) – 3.643 minuti

Hakan Çalhanoğlu (Milan) – 3.629 minuti

Bonucci (Juventus) – 3.629 minuti

OMNISPORT | 21-12-2020 13:17