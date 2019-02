Serie A, i giocatori squalificati

Il giudice sportivo di serie A ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo l'ultima giornata del massimo campionato.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE MAIO Sebastien (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAGLIOLO Riccardo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MISSIROLI Simone (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALACIO Rodrigo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 12-02-2019 13:15