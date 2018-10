Serie A, i risultati della decima giornata

Nelle partite del pomeriggio della decima giornata di serie A spicca la vittoria del Frosinone, la prima in campionato dei ciociari, per 3-0 a Ferrara contro la Spal: decidono il match Chibsah, Ciano e Pinamonti, ridimensionati gli estensi ma ci sono polemiche per la direzione arbitrale.

Vittoria casalinga per il Cagliari contro il Chievo di Ventura, Pavoletti e l'ex di turno Castro spingono i sardi. Finisce in parità, 2-2, il confronto al Ferraris tra Genoa e Udinese.

Serie A, i risultati delle partite del pomeriggio

ore 12.30

Sassuolo-Bologna 2-2

2' Palacio (B), 16' Marlon (S), 56' Mbaye (B), 85' rig. Boateng (S)

Ore 15

Cagliari-Chievo 2-1

15' Pavoletti (Ca), 59' Castro (Ca), 79' Stepinski (Ch)

Genoa-Udinese 2-2

32' rig. Romulo (G), 65' Lasagna (U), 67' Romero (G), 70' De Paul (U)

Spal-Frosinone 0-3

40' Chibsah (F), 53' Ciano (F), 89' Pinamonti

SPORTAL.IT | 28-10-2018 17:10