Serie A, il 13 maggio si decide sulla ripresa

Ora o praticamente mai più. I giorni scorrono, ma nulla di certo ancora si sa sull'eventuale ripresa del campionato di Serie A, a ormai due mesi dall'interruzione.

Molto dipenderà dall'aggiornamento di settiamana prossima sui dati della pandemia di Coronavirus, ma anche dalla compattezza dei club. Il tempo però stringe, perché non si potrà andare oltre la metà di giugno se l'obiettivo è concludere la stagione entro fine luglio.

A tal proposito la Lega Serie A ha comunicato di aveer convocato d'urgenza un'assemblea in videoconferenza per mercoledì 13 maggio.

Fra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del Presidente e dell'AD, i club si aggiorneranno in merito alla ripresa del campionato e al rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021.

SPORTAL.IT | 08-05-2020 20:10