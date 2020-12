Serie A: il Cagliari esce indenne da Verona

Era una partita che poteva potenzialmente regalare una dose importante di divertimento e di fatto non ha deluso le aspettative. Verona e Cagliari si sono sfidate a viso aperto dal primo all’ultimo minuto di una contesa che si è conclusa sul risultato di parità.

Al Bentegodi, sono stati i padroni di casa a farsi preferire nelle fasi iniziali. La squadra di Juric è infatti partita con la chiara intenzione di comandare il gioco e già al 7’ è andata clamorosamente vicina al vantaggio: Di Carmine viene fermato dalla traversa, poi ci prova Faraoni il cui tiro viene deviato da Cragno dal sul palo. La sfera torna quindi dalle parti di Di Carmine che da due passi non deve far altro che insaccare. Verona avanti, ma l’arbitro, con l’ausilio del VAR, annulla per una posizione di fuorigioco dello stesso attaccante. Restano quindi in dote solo i legni numero dieci e undici colti sin qui in stagione dagli scaligeri.

L’Hellas non si scompone e continua anzi a spingere con forza e, dopo aver messo per diversi minuti il Cagliari alle corde, al 21’ passa: Faraoni scappa via sulla destra e mette al centro un pallone invitante sul quale Zaccagni si avventa in spaccata per l’1-0.

Il Cagliari, nonostante lo svantaggio e le tante assenze, ce la mette tutta per restare in partita e al 25’ è Pavoletti a provarci con una rovesciata spettacolare. L’ultima fase del primo tempo è più equilibrata rispetto alla prima, ma il risultato non cambia: si torna negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio.

Nella ripresa sono gli uomini di Di Francesco a partire fortissimo e già al 48’ arriva il goal dell’1-1: ottima giocata di Pavoletti a premiare l’inserimento di Marin che, dall’interno dell’area, non lascia scampo a Silvestri.

Il Verona questa volta si disunisce e dà l’impressione di perdere le misure, complice anche il forcing dei sardi. Il Cagliari spinge forte sull’acceleratore e al 59’ sfiora il vantaggio con Pavoletti. Il centravanti rossoblù è quasi inarginabile e al 65’ va di nuovo ad un nulla dalla rete del raddoppio: cross dalla destra, girata di testa all’altezza del primo palo e Silvestri d’istinto si salva con l’aiuto della traversa.

Nel finale Juric ridisegna la sua squadra e con le sue sostituzioni riesce a riequilibrare un Verona che si riserva le ultime vere azioni da rete della partita. Prima del triplice fischio Favilli ci prova per due volte in maniera pericolosa, ma il goal del nuovo vantaggio non arriva. Finisce dunque 1-1 tra due squadre che hanno dato tutto.

IL TABELLINO

VERONA-CAGLIARI 1-1

MARCATORI: 21’ Zaccagni (V), 49’ Marin (C)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze (55’ Salcedo), Veloso, Lazovic (55’ Lovato); Barak, Zaccagni (67’ Colley); Di Carmine (67’ Favilli). All.: Juric

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli (83’ Lykogiannis); Marin (83’ Oliva), Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (91’ Tramoni); Pavoletti (76’ Cerri). All.: Di Francesco

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Ceccherini (V), Salcedo (V)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 06-12-2020 14:40