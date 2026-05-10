Serie A, il giallo su date e orari della penultima giornata: si va verso una soluzione contro il regolamento

Cresce il partito di chi non vuole il derby di Roma di domenica alle 12.30 e che potrebbe slittare a lunedì, a rischio la contemporaneità delle gare

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Se qualcuno, al momento dell’inserimento dei dati nel cervellone che elabora il calendario, avesse inserito la semplice discriminante di escludere il derby di Roma per il 17 maggio – data che da un anno era riservata alla finale degli internazionali di tennis di Roma – tutto questo caos sarebbe stato evitato ma così non è stato. E così, a una settimana dalla penultima giornata di A che potrebbe riservare verdetti decisivi per salvezza e qualificazione alle coppe europee, restano ancora misteriose date ed orari delle partite.

Il derby di Roma al centro di tutto

Snodo cruciale è il derby di Roma: non si può giocare sabato sera nè domenica sera per motivi di ordine pubblico, come accade da molti anni visti i precedenti turbolenti, ma neanche sabato pomeriggio o domenica pomeriggio perchè in coincidenza con le finali femminili e maschili degli internazionali di Roma, e quindi ancora per motivi di sicurezza.

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Il questore di Roma spinge per evitare la domenica

A margine della partenza della “Race for the Cure” il questore di Roma, Roberto Massucci, ha detto la sua: “Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby”.

Salta la contemporaneità regolamentare?

La decisione finale arriverà tra lunedì e martedì quando si avrà la certezza di conoscere tutte le partite in cui saranno impegnate in obiettivi comuni. L’ultima parola spetta al Prefetto di Roma, Giannini: sarà il Viminale a stabilire, o quantomeno a dare l’ok finale, alla data e all’orario del derby. La Lega farà le sue valutazioni ma non è escluso – come scrive il Corriere dello sport – che, alla fine, a farne le spese potrebbe essere la contemporaneità, che dovrebbe essere obbligatoria per le ultime due giornate. Il derby si potrebbe giocare di lunedì e tutte le altre di domenica pomeriggio o sera.