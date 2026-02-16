Serie A, il Lecce piega il Cagliari con Gandelman e Ramadani e stravolge gli equilibri della lotta salvezza

Il successo della squadra di Di Francesco stravolge la classifica e allarga pericolosamente la lotta salvezza a squadre che fino a poche giornate fa sembravano poter vivere un finale di stagione più tranquillo

Colpo grosso del Lecce, che sbanca l’Unipol Domus nel posticipo della 25° giornata e rivoluziona gli equilibri della corsa salvezza. Una lotta che ora allunga minacciosa la propria ombra su almeno sei squadre. Tra queste anche il Cagliari di Pisacane, questa sera troppo poco incisivo e senza idee per riuscire anche solo ad arrivare a impensierire Falcone. Così, i 28 punti conquistati non appaiono più così tanto un porto sicuro.

Un successo pesantissimo

Gandelman apre con la seconda rete personale. Ramadani chiude i giochi con la complicità di Caprile, non impeccabile sul primo palo. Il Cagliari cade tra le mura amiche dopo un mese mezzo dall’ultima volta (era il 2 gennaio quando il Milan si impose 0-1 con gol di Leao) e rimette in bilico la propria posizione, come ammesso dallo stesso Pisacane al termine del match ai microfoni di DAZN. Il successo del Lecce apre, infatti, scenari inattesi sulla lotta salvezza, che ora si allarga pericolosamente a moltissime squadre.

Lotta salvezza stravolta

Con Pisa e Verona che appaiono ormai fuori dai giochi, la prima squadra che spera di evitare la retrocessione è ovviamente la Fiorentina, vittoriosa con il Como in questo turno, ma che in questa stagione da dimenticare ha collezionato appena 21 punti, che la costringono al momento al terzultimo posto in classifica. Compie un balzo importate, e aggancia Genoa e Cremonese, proprio il Lecce che mette tre punto tra sé e la Viola, ma sa che ci sarà da lottare ancora molto prima di poter festeggiare.

Anche il Parma deve guardarsi le spalle?

Stesso discorso per il Grifone e per i grigiorossi, che solo qualche settimana fa sembravano poter vivere in modo più tranquillo il finale di stagione. Trema, a 13 giornate dal termine, anche il Torino, che ha un punto in meno del Cagliari (27) e deve ora guardarsi le spalle. Così come deve iniziare a fare i propri calcoli il Parma, a quota 29, e da questa sera un meno sicura di aver messo in cascina punti necessari per assicurarsi la permanenza in Serie A. Sembrano, infine, poter essere più tranquille Udinese e Sassuolo, che di punti fin qui ne hanno conquistati 32 a testa, appena uno di meno di Lazio e Bologna, alle prese con una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

