Serie A, il Napoli vince a Brescia e torna in zona Europa

Quarta vittoria in cinque partite di campionato per il Napoli di Gennaro Gattuso, che piega in rimonta il Brescia al Rigamonti per 2-1 nell'anticipo della 25esima giornata grazie alle reti di Insigne e Fabio Ruiz e risale la classifica, riportandosi al sesto posto, in zona Europa. Nuovo ko per le Rondinelle, che restano penultime a 16 punti, ancora male Balotelli.

Il Napoli imprime il suo ritmo dai primi minuti, Mertens colpisce una traversa in avvio e al 10' è Fabian Ruiz ad avvicinarsi al gol con un tiro a giro. La pressione della squadra di Gattuso è continua ma poco efficace, mentre le Rondinelle colpiscono cinicamente alla prima vera occasione da gol su calcio piazzato: al 27' Tonali su calcio d'angolo trova in area Chancellor che di testa porta avanti i lombardi.

Gli azzurri faticano a trovare spazi, e il Brescia riesce a mantenere il vantaggio fino all'intervallo. Nella ripresa gli ospiti trovano però immediatamente il pareggio grazie ad Insigne: al 49' il capitano dei partenopei cerca la conclusione da fuori, respinta con il braccio di Mateju. Il Var interviene e Orsato assegna il penalty al Napoli, che Insigne trasforma con freddezza trovano l'1-1.

Quattro minuti dopo la squadra di Gattuso raddoppia: Fabian Ruiz dal limite fa partire una traiettoria nel sette che non lascia scampo a Joronen. Tramortito dall'uno-due, il Brescia fatica a reagire: il Napoli controlla il ritmo del match e sfiora ancora il gol con Fabian Ruiz e Mertens.

Balotelli ha una grande chance per il pareggio al 72', ma spreca spedendo fuori il suggerimento di Skrabb. E' l'unico pericolo per gli azzurri.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 22:43