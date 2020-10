Serie A, il piano B della Lega fa infuriare i tifosi

Il futuro del campionato è in pericolo. I numeri dei contagi continuano a salire in tutta Italia e la situazione sta diventando ogni giorno sempre più preoccupante. Numeri che cominciano a influenzare anche il mondo del calcio che non può pensare di essere distante da quello che avviene nel mondo del paese.

A peggiorare le cose ci ha pensato anche la mancata disputa della gara tra Juventus–Napoli con tutte le relative polemiche che ne sono seguite, e la battaglia giudiziaria che rischia di bloccare completamente il campionato italiano. Proprio in considerazione di questo clima “sanitario e politico”, la Lega starebbe già lavorando a un piano B per questo campionato.

A rilevarlo è stato il Corriere dello Sport, una notizia riportata anche dal giornalista Giovanni Capuano: “Secondo il Corsport il Piano B per la serie A prevede la disputa, dopo il girone d’andata, di una fase a orologio, seguita da playoff e playout con taglio di 30-40 partite, rispetto alle 380 della formula tradizionale”.

La reazione dei social

Un’idea che non esalta di certo il mondo dei social e i tifosi che fanno fatica ad accettare cambiamenti in corsa. Michele la pensa in maniera differente: “Ho cambiato idea sui playoff. Penso che così Pirlo avrà tutto il tempo per fare rodaggio, nelle inutile partite di un campionato inutile come la serie A. Tempo che gli serve per arrivare ad aprile e maggio e divertirci tutti insieme per il decimo e la Champions”.

Sono come spesso accade i tifosi della Juventus a criticare l’idea di una nuova formula del campionato che viene vista non come una possibile soluzione per provare a concludere la stagione, quanto come un modo per scucire di forza alla Juventus il titolo di campione d’Italia senza passare dal campo.

SPORTEVAI | 07-10-2020 08:42