Serie A, il presidente Dal Pino è positivo al Coronavirus

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino è risultato positivo al Coronavirus, dopo il test effettuato lunedì. Lo ha reso noto la stessa Lega, con un comunicato ufficiale.

“La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”, è la nota. Secondo quanto riporta l’Ansa, il dirigente ha qualche linea di febbre e un po’ di tosse, ma parteciperà da remoto agli appuntamenti ufficiali della Lega Serie A.

Nella giornata di lunedì Dal Pino aveva partecipato all’incontro con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ma in videoconferenza. In isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, risultato comunque negativo ad un tampone effettuato nella giornata di lunedì, ha deciso comunque di mettersi in isolamento volontario avendo nei giorni scorsi incontrato Dal Pino.

Intanto si continua a discutere sul caso Juve-Napoli. La decisione del Giudice Sportivo dopo l’annullamento del big match di domenica sera a causa della mancata presentazione degli azzurri all’Allianz Stadium slitterà almeno fino a venerdì.

Il giudice Mastrandea potrebbe chiedere un supplemento d’indagini dopo il pre reclamo del Napoli, e i tempi inevitabilmente si allungheranno di qualche giorno. La Figc ha intanto aperto un’inchiesta sulla questione, e indaga sull’eventuale violazione nella gestione delle positività da parte del club azzurro.

OMNISPORT | 06-10-2020 10:18