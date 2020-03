Serie A in chiaro, nuova possibilità

Attraverso un post su Facebook il Ministro dello Sport Vicenzo Spadafora è tornato sulla possibilità di vedere la serie A in chiaro: "C'è una nuova possibilità per le partite in chiaro. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio e le reti televisive e l’Agcom, perché continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria".

"C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta".

SPORTAL.IT | 07-03-2020 21:20