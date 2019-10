Serie A in lacrime per Squinzi: il messaggio commovente di Acerbi

La serie A piange il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi, morto all'eta di 76 anni dopo una lunga malatta. Il numero uno della Mapei, dal 2002 era il proprietario del club neroverde, che ha portato dalla serie C2 alla serie A, fino alla qualificazione all'Europa League nel 2016. Tanti i club che lo hanno ricordato sui social e sul loro sito con messaggi di cordoglio, tra questi ,Inter, Napoli, Milan, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Verona, Bologna.

Tra i messaggi più commoventi c'è quello del difensore della Lazio Francesco Acerbi, che per cinque stagioni militò nel Sassuolo, attraversando anche un periodo difficile quando scoprì di avere un tumore: "Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente".

“Rest in heaven president! Grazie per tutto”, è invece il tweet dell'attaccante della Fiorentina ed ex giocatore del Sassuolo, Kevin Prince Boateng.

Così lo ricorda il presidente del Torino Urbano Cairo: "Il Presidente Urbano Cairo, insieme a tutto il Torino FC, si stringe commosso intorno alla famiglia Squinzi, alla Mapei ed al Sassuolo Calcio per la scomparsa del Cavalier Giorgio, grande imprenditore e grande uomo di sport".

Amarissimo l'omaggio di Eusebio Di Francesco, ex allenatore del Sassuolo che nel 2013 guidò i neroverdi alla prima storica promozione in serie A: "Oggi ci lascia un uomo straordinario che le strade del calcio mi hanno fatto incontrare e che, come un papà, mi ha accolto nella sua magnifica famiglia neroverde".

"Le ho voluto un gran bene, dottor Squinzi, e le sarò per sempre riconoscente. Alla moglie Adriana e ai figli le mie più sentite condoglianze".

SPORTAL.IT | 03-10-2019 07:27