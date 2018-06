Serie A in tv: è caos tra i tifosi. E la Rai si infuria

La decisione della lega di serie A di vendere i diritti tv 2018-2021 per prodotto e non più per piattaforma come accaduto fino ad oggi sconvolgerà le abitudini di tutti gli appassionati di serie A.

Dalla prossima stagione infatti, nessun operatore potrà più trasmettere interamente la massima serie italiana: le varie pay tv interessate potranno acquisire al massimo solo due tre pacchetti previsti dal bando.

Il pacchetto principale (il 5) prevede 114 eventi, il pacchetto 6 riguarda 152 gare mentre il pacchetto 7(il meno costoso) indica 114 partite.

Il pacchetto principale prevede a stagione 3 gare: la gara delle 18 del sabato; la gara delle 15 della domenica (in contemporanea con altre gare); la gara delle 20.30 della domenica.

Il pacchetto 6 da 152 eventi per ciascuna stagione prevede 3 gare per giornata nelle seguenti finestre: la gara delle 15 del sabato; la gara delle 15 della domenica (in contemporanea con altre gare); la gara delle 18 della domenica; la gara delle 20.30 del lunedì.

Per quanto riguarda il pacchetto da 114 eventi per stagione, previste 3 gare per giornata nelle seguenti finestre: la gara delle 20.30 del sabato; la gara delle 12.30 della domenica; la gara delle 15 della domenica (in contemporanea con altre gare).

In virtù di ciò, allo stato attuale, un tifoso per poter guardare tutta la serie A ed essere sicuro di non perdersi le gare della propria squadra del cuore deve per forza fare due abbonamenti.

Un cambiamento epocale per tutti i tifosi: molti infatti, si sono detti spaesati sui social e sono rimasti colpiti dalla grande di novità apportata dalla lega che potrà così puntare a superare il miliardo di euro di incasso a stagione.

I supporters italiani però possono ancora sperare in un accordo commerciale tra le due pay tv che si aggiudicheranno i pacchetti: la ‘ritrasmissione‘ di un operatore su un altro operatore non è vietata dal bando. In questo modo si eviterebbe agli utenti finali di pagare due abbonamenti.

La rivoluzione più grande riguarda però i diritti in chiaro per le tv: gli highlights delle gare potranno essere trasmessi solo a partire dalle 22 della domenica. Una scelta che penalizza molto la Rai che sarebbe così costretta a chiudere alcune storiche trasmissioni come Novantesimo Minuto.

Il cdr della Rai e l'Usigrai si sono scagliati contro questa scelta con un comunicato congiunto: "In merito allo scenario che si va definendo relativamente all'acquisto dei diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A per le prossime tre stagioni, la Rai evidenzia con stupore che si è davanti ad un rischio grave e incomprensibile per il servizio pubblico: non far vedere a tutti gli italiani il sabato sera e la domenica pomeriggio le immagini salienti delle partite, come avvenuto per oltre mezzo secolo, ma solo a chi può permettersi abbonamenti con privati".

Lo afferma la Rai in una nota dura in cui chiede alla Lega di Serie A di "rivedere una decisione che danneggia tutti i tifosi. La Rai – aggiunge il comunicato – che ha contribuito, nel corso degli anni, a rendere il calcio lo sport più popolare, potrebbe essere costretta a rinunciare a trasmissioni storiche come 90° Minuto. Chiediamo pertanto ai presidenti delle società di Serie A di rivedere questa decisione che danneggia prima di tutto i loro stessi tifosi e tutti gli appassionati di calcio".

SPORTAL.IT | 09-06-2018 15:05