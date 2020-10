Serie A, incubo Coronavirus: un caso all'Atalanta, altri tre al Genoa

Il Coronavirus fa tremare la Serie A. Il Genoa ha annunciato la positività di altri tre giocatori al Covid-19: ora i calciatori della rosa contagiati sono 17.

“Il Genoa Cfc informa che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males“, è la nota pubblicata dal Grifone, che oggi sarebbe dovuto scendere il campo per la partita contro il Torino, poi rinviata a data da destinarsi proprio per il focolaio esploso nel club ligure.

Biraschi, Criscito e Males si uniscono ai già positivi Petar Brlek, Miha Zajc, Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta e Valon Behrami, Mattia Destro.

Inoltre suona l’allarme anche a Bergamo. La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Cagliari è stata annullata per via di un caso di positività all’interno del club nerazzurro.

Questa la nota del club orobico: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

Il Napoli trattiene il respiro in vista dell’esito dei tamponi, in arrivo stasera a 24 ore dal big match contro la Juve. Venerdì è risultato positivo al primo giro di tamponi Piotr Zielinski.

OMNISPORT | 03-10-2020 13:00