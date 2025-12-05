Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Serie A 14a giornata, gli indisponibili: Napoli e Juve in emergenza, tegola per Atalanta e Udinese, le ultime

Boom di infortuni negli ultimi giorni. Conte e Spalletti in totale emergenza per il big match del Maradona. Da Berardi a Fofana e Atta, ecco i calciatori chi non gioca

Pubblicato:

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Serie A torna con la 14a giornata, che si annuncia particolarmente ricca di sfide interessanti. Il turno si apre con Sassuolo-Fiorentina per chiudersi col posticipo del monday night tra Torino e Milan. Nel mezzo due match da non perdere: Inter-Como e Napoli-Juventus. Lunga la lista degli indisponibili alla luce degli ultimi infortuni: da Lobotka a Vlahovic, da Berardi a Fofana e Atta, ecco tutti i calciatori che non saranno a disposizione.

Serie A 14a giornata, gli indisponibili: Napoli-Juventus

Partiamo dall’incontro di cartello tra la squadra di Conte campione d’Italia in carica e quella di Spalletti, l’allenatore del terzo scudetto azzurro chiamato dalla Juventus a sostituire l’esonerato Tudor.

L’appuntamento al Maradona è fissato per domenica 7 dicembre alle 20:45, ma sarà una partita nel segno delle defezioni. Gli ultimi in ordine di tempo ad aver alzato bandiera bianca sono stati Lobotka per il Napoli e Gatti e Vlahovic – già operati – per i bianconeri.

Guaio Atalanta, Sassuolo senza Berardi, Gosens out

L’Atalanta di Palladino, di scena al Bentegodi contro il Verona ultimo in classifica, dovrà fare a meno di Sulemana, finito ko nella partita di Coppa Italia vinta contro il Genoa. Per l’esterno offensivo risentimento all’adduttore destro e circa tre settimane di stop. Recuperati, invece, Scalvini e Zappacosta.

Tegola Sassuolo: Grosso ha perso la stella Berardi fino a fine gennaio 2026 a causa di una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Dunque, niente Fiorentina. Vanoli, allenatore della Viola, ha annunciato in conferenza che Gosens non rientrerà per l’anticipo del Mapei Stadium.

L’Udinese perde Atta. Milan, Fofana ko

Il 2025 è già finito anche per Arthur Atta, tra i giocatori rivelazione di questa prima parte di stagione. Fatale al centrocampista dell’Udinese l’infortunio rimediato in Coppa Italia contro la Juventus.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a rientrare a inizio 2026. Di conseguenza, salterà la partita col Genoa. Si è fermato anche Fofana del Milan: problema all’adduttore per il mediano di Allegri, che perde una pedina importante in vista del Torino. Una buona notizia per il Como e Fabregas in vista dello scontro con l’Inter, ancora senza Dumfries: Diao ha recuperato e ci sarà.

Tutti gli indisponibili:

Sassuolo-Fiorentina

  • Indisponibili Sassuolo: Turati, Romagna, Pieragnolo, Boloca, Berardi, Skjellerup, Vranckx
  • Indisponibili Fiorentina: Gosens, Lamptey, Pongracic (squalificato)

Inter-Como

  • Indisponibili Inter: Di Gennaro, Darmian, Dumfries
  • Indisponibili Como: Goldaniga, Sergi Roberto

Verona-Atalanta

  • Indisponibili Verona: Serdar, Kastanos, Suslov, Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini (squalificato)
  • Indisponibili Atalanta: Bakker, Sulemana

Cremonese-Lecce

  • Indisponibili Cremonese: Collocolo, Faye
  • Indisponibili Lecce: Jean, Pierret

Cagliari-Roma

  • Indisponibili Cagliari: Mazzitelli, Belotti, Zè Pedro, Felici, Mina (in dubbio)
  • Indisponibili Roma: Dovbyk

Lazio-Bologna

  • Indisponibili Lazio: Gigot, Cataldi, Rovella
  • Indisponibili Bologna: Skorupski, Vitik, Freuler

Napoli-Juventus

  • Indisponibili Napoli: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku, Meret
  • Indisponili Juventus: Pinsoglio, Bremer, Rugani, Milik, Vlahovic, Gatti

Pisa-Parma

  • Indisponibili Pisa: Akinsanmiro, Mateus Lusuardi, Esteves T., Vural, Denoon, Cuadrado, Stengs
  • Indisponili Parma: Suzuki, Circati, Ndiaye, Frigan, Troilo (squalificato)

Udinese-Genoa

  • Indisponibili Udinese: Kamara, Atta
  • Indisponili Genoa: Cornet

Torino-Milan

  • Indisponibili Torino: Schuurs, Simeone
  • Indisponili Milan: Gimenez, Athekame, Fofana

Serie A 14a giornata, gli indisponibili: Napoli e Juve in emergenza, tegola per Atalanta e Udinese, le ultime Infortunati Serie A dato choc, già 180 partite saltate: piangono Conte e Sarri, sorridono solo Inter e Fiorentina Ansa

Leggi anche:

WeWALK

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio