Serie A 14a giornata, gli indisponibili: Napoli e Juve in emergenza, tegola per Atalanta e Udinese, le ultime

La Serie A torna con la 14a giornata, che si annuncia particolarmente ricca di sfide interessanti. Il turno si apre con Sassuolo-Fiorentina per chiudersi col posticipo del monday night tra Torino e Milan. Nel mezzo due match da non perdere: Inter-Como e Napoli-Juventus. Lunga la lista degli indisponibili alla luce degli ultimi infortuni: da Lobotka a Vlahovic, da Berardi a Fofana e Atta, ecco tutti i calciatori che non saranno a disposizione.
- Guaio Atalanta, Sassuolo senza Berardi, Gosens out
- L'Udinese perde Atta. Milan, Fofana ko
Partiamo dall’incontro di cartello tra la squadra di Conte campione d’Italia in carica e quella di Spalletti, l’allenatore del terzo scudetto azzurro chiamato dalla Juventus a sostituire l’esonerato Tudor.
L’appuntamento al Maradona è fissato per domenica 7 dicembre alle 20:45, ma sarà una partita nel segno delle defezioni. Gli ultimi in ordine di tempo ad aver alzato bandiera bianca sono stati Lobotka per il Napoli e Gatti e Vlahovic – già operati – per i bianconeri.
L’Atalanta di Palladino, di scena al Bentegodi contro il Verona ultimo in classifica, dovrà fare a meno di Sulemana, finito ko nella partita di Coppa Italia vinta contro il Genoa. Per l’esterno offensivo risentimento all’adduttore destro e circa tre settimane di stop. Recuperati, invece, Scalvini e Zappacosta.
Tegola Sassuolo: Grosso ha perso la stella Berardi fino a fine gennaio 2026 a causa di una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Dunque, niente Fiorentina. Vanoli, allenatore della Viola, ha annunciato in conferenza che Gosens non rientrerà per l’anticipo del Mapei Stadium.
Il 2025 è già finito anche per Arthur Atta, tra i giocatori rivelazione di questa prima parte di stagione. Fatale al centrocampista dell’Udinese l’infortunio rimediato in Coppa Italia contro la Juventus.
Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a rientrare a inizio 2026. Di conseguenza, salterà la partita col Genoa. Si è fermato anche Fofana del Milan: problema all’adduttore per il mediano di Allegri, che perde una pedina importante in vista del Torino. Una buona notizia per il Como e Fabregas in vista dello scontro con l’Inter, ancora senza Dumfries: Diao ha recuperato e ci sarà.
Tutti gli indisponibili:
Sassuolo-Fiorentina
- Indisponibili Sassuolo: Turati, Romagna, Pieragnolo, Boloca, Berardi, Skjellerup, Vranckx
- Indisponibili Fiorentina: Gosens, Lamptey, Pongracic (squalificato)
Inter-Como
- Indisponibili Inter: Di Gennaro, Darmian, Dumfries
- Indisponibili Como: Goldaniga, Sergi Roberto
Verona-Atalanta
- Indisponibili Verona: Serdar, Kastanos, Suslov, Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini (squalificato)
- Indisponibili Atalanta: Bakker, Sulemana
Cremonese-Lecce
- Indisponibili Cremonese: Collocolo, Faye
- Indisponibili Lecce: Jean, Pierret
Cagliari-Roma
- Indisponibili Cagliari: Mazzitelli, Belotti, Zè Pedro, Felici, Mina (in dubbio)
- Indisponibili Roma: Dovbyk
Lazio-Bologna
- Indisponibili Lazio: Gigot, Cataldi, Rovella
- Indisponibili Bologna: Skorupski, Vitik, Freuler
Napoli-Juventus
- Indisponibili Napoli: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku, Meret
- Indisponili Juventus: Pinsoglio, Bremer, Rugani, Milik, Vlahovic, Gatti
Pisa-Parma
- Indisponibili Pisa: Akinsanmiro, Mateus Lusuardi, Esteves T., Vural, Denoon, Cuadrado, Stengs
- Indisponili Parma: Suzuki, Circati, Ndiaye, Frigan, Troilo (squalificato)
Udinese-Genoa
- Indisponibili Udinese: Kamara, Atta
- Indisponili Genoa: Cornet
Torino-Milan
- Indisponibili Torino: Schuurs, Simeone
- Indisponili Milan: Gimenez, Athekame, Fofana