Serie A 14a giornata, gli indisponibili: Napoli e Juve in emergenza, tegola per Atalanta e Udinese, le ultime

Boom di infortuni negli ultimi giorni. Conte e Spalletti in totale emergenza per il big match del Maradona. Da Berardi a Fofana e Atta, ecco i calciatori chi non gioca

La Serie A torna con la 14a giornata, che si annuncia particolarmente ricca di sfide interessanti. Il turno si apre con Sassuolo-Fiorentina per chiudersi col posticipo del monday night tra Torino e Milan. Nel mezzo due match da non perdere: Inter-Como e Napoli-Juventus. Lunga la lista degli indisponibili alla luce degli ultimi infortuni: da Lobotka a Vlahovic, da Berardi a Fofana e Atta, ecco tutti i calciatori che non saranno a disposizione.

Serie A 14a giornata, gli indisponibili: Napoli-Juventus

Partiamo dall’incontro di cartello tra la squadra di Conte campione d’Italia in carica e quella di Spalletti, l’allenatore del terzo scudetto azzurro chiamato dalla Juventus a sostituire l’esonerato Tudor.

L’appuntamento al Maradona è fissato per domenica 7 dicembre alle 20:45, ma sarà una partita nel segno delle defezioni. Gli ultimi in ordine di tempo ad aver alzato bandiera bianca sono stati Lobotka per il Napoli e Gatti e Vlahovic – già operati – per i bianconeri.

Guaio Atalanta, Sassuolo senza Berardi, Gosens out

L’Atalanta di Palladino, di scena al Bentegodi contro il Verona ultimo in classifica, dovrà fare a meno di Sulemana, finito ko nella partita di Coppa Italia vinta contro il Genoa. Per l’esterno offensivo risentimento all’adduttore destro e circa tre settimane di stop. Recuperati, invece, Scalvini e Zappacosta.

Tegola Sassuolo: Grosso ha perso la stella Berardi fino a fine gennaio 2026 a causa di una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Dunque, niente Fiorentina. Vanoli, allenatore della Viola, ha annunciato in conferenza che Gosens non rientrerà per l’anticipo del Mapei Stadium.

L’Udinese perde Atta. Milan, Fofana ko

Il 2025 è già finito anche per Arthur Atta, tra i giocatori rivelazione di questa prima parte di stagione. Fatale al centrocampista dell’Udinese l’infortunio rimediato in Coppa Italia contro la Juventus.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a rientrare a inizio 2026. Di conseguenza, salterà la partita col Genoa. Si è fermato anche Fofana del Milan: problema all’adduttore per il mediano di Allegri, che perde una pedina importante in vista del Torino. Una buona notizia per il Como e Fabregas in vista dello scontro con l’Inter, ancora senza Dumfries: Diao ha recuperato e ci sarà.

Tutti gli indisponibili:

Sassuolo-Fiorentina

Indisponibili Sassuolo: Turati, Romagna, Pieragnolo, Boloca, Berardi, Skjellerup, Vranckx

Indisponibili Fiorentina: Gosens, Lamptey, Pongracic (squalificato)

Inter-Como

Indisponibili Inter: Di Gennaro, Darmian, Dumfries

Indisponibili Como: Goldaniga, Sergi Roberto

Verona-Atalanta

Indisponibili Verona: Serdar, Kastanos, Suslov, Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini (squalificato)

Indisponibili Atalanta: Bakker, Sulemana

Cremonese-Lecce

Indisponibili Cremonese: Collocolo, Faye

Indisponibili Lecce: Jean, Pierret

Cagliari-Roma

Indisponibili Cagliari: Mazzitelli, Belotti, Zè Pedro, Felici, Mina (in dubbio)

Indisponibili Roma: Dovbyk

Lazio-Bologna

Indisponibili Lazio: Gigot, Cataldi, Rovella

Indisponibili Bologna: Skorupski, Vitik, Freuler

Napoli-Juventus

Indisponibili Napoli: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku, Meret

Indisponili Juventus: Pinsoglio, Bremer, Rugani, Milik, Vlahovic, Gatti

Pisa-Parma

Indisponibili Pisa: Akinsanmiro, Mateus Lusuardi, Esteves T., Vural, Denoon, Cuadrado, Stengs

Indisponili Parma: Suzuki, Circati, Ndiaye, Frigan, Troilo (squalificato)

Udinese-Genoa

Indisponibili Udinese: Kamara, Atta

Indisponili Genoa: Cornet

Torino-Milan