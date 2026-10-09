Torna in campo la Serie A e lo fa in occasione della sesta giornata di questo campionato, al termine della lunga sosta dedicata alle nazionali. Weekend di fantacalcio e calcio giocato, tra certezze, ballottaggi, indisponibili e squalificati in vista della tre giorni che attende le 20 squadre protagoniste. All’orizzonte anche un nuovo turno di Champions ed Europa League, che potrebbe condizionare le scelte degli allenatori, almeno per quanto riguarda le big. Como-Roma è il big match.
- L'Inter perde Jones, il Napoli ritrova McTominay
- Le probabili formazioni della 6a giornata di Serie A
L’Inter perde Jones, il Napoli ritrova McTominay
Non solo Stones. L’Inter di Cristian Chivu, capolista insieme a Roma e Lazio dopo le prime cinque giornate, perde anche Curtis Jones. Circa 20 giorni di stop per il centrocampista inglese arrivato dal Liverpool, che dovrebbe saltare anche il derby con il Milan a fine mese. Possibile che si riveda direttamente dopo la sosta di novembre. Scalpita Sucic, ma in mediana non mancano le alternative in casa nerazzurra, considerando il rientro di Calhanoglu e la duttilità di Zielinski.
Stenta a svuotarsi l’infermeria del Napoli di Allegri, con Vergara, Favasuli e Olivera tornati malconci dagli impegni con le rispettive nazionali. Buone notizie, invece, per Scott McTominay, che ha ottenuto l’idoneità sportiva dopo l’intervento di ablazione per un’aritmia cardiaca benigna. Convocazione in vista per lo scozzese, che rientrerà gradualmente all’interno dell’undici titolare. Non c’è fretta e non si vuole correre alcun rischio.
Milan orfano di Saelemaekers, che ne avrà per molto, mentre la Juventus punterà sull’estro di Zhegrova dopo gli ottimi segnali lanciati in nazionale. Quasi certa la sua presenza dal 1′ a Cagliari, considerando che in Europa League non ci sarà, essendo fuori dalla lista Uefa. Per la Fiorentina, invece, ballottaggio Pellegrino-Beto in avanti, nel 4-2-3-1 disegnato da Vanoli. La Roma, dal canto suo, ha preservato Dybala e Molina, non consentendogli di partire per l’Argentina in occasione dell’addio di Messi all’Albiceleste, ma non avrà a disposizione l’acciaccato Cristante.
Le probabili formazioni della 6a giornata di Serie A
- Genoa-Fiorentina sabato ore 15 – Stadio L. Ferraris
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. All. De Rossi.
Indisponibili: Colombo, Havel, Meichtry, Venturino, Nuredini, Sow.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; A. Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli.
Indisponibili: Parisi.
- Inter-Parma sabato ore 18 – Stadio G. Meazza
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. All. Chivu.
Indisponibili: Stones, Jones.
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; El Bilal Touré, Lontani; Romero. All. Gilardino.
Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Almqvist.
- Napoli-Frosinone sabato ore 20:45 – Stadio Diego Armando Maradona
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri.
Indisponibili: Vergara, Olivera, Favasuli, Buongiorno, Alisson Santos.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini.
Indisponibili: Grillitsch, Birligea. In dubbio: Raimondo e Terzic.
- Como-Roma domenica ore 12:30 – Stadio Giuseppe Sinigaglia
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
In dubbio: Kean.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.
Indisponibili: Cristante.
- Lazio-Monza domenica ore 15 – Stadio Olimpico
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani; Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.
Indisponibili: Cataldi, Gudmundsson. In forte dubbio: Cancellieri, Marusic, Rovella.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. All. Juric.
Indisponibili: Pessina, Ciurria, Ziolkowski.
- Lecce-Bologna domenica ore 15 – Stadio Via del Mare
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Geubbels, Monteiro. All. Di Francesco.
Indisponibili: Berisha, Scott.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Orsolini, Bernardeschi; Piccoli. All. Palladino.
Indisponibili: Holm, Odgaard.
- Sassuolo-Milan domenica ore 18 – Mapei Stadium
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, S. Esposito, Laurienté. All. Aquilani.
Indisponibili: Idzes, Walukiewicz, Candé, Pieragnolo, Boloca, Koné. In dubbio: Muric e Volpato.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, D. Moreira; G. Ramos. All. Amorim.
Indisponibili: Saelemaekers. In forte dubbio: Estupinan.
- Cagliari-Juventus domenica ore 20:45 – Unipol Domus
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, J. Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane.
Indisponibili: Deiola, Idrissi, Felici, Trepy, Kevin Carlos.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.
Indisponibili: Yildiz, Locatelli, Khéphren Thuram, Boga, Ekhator, Grabara, Cabal.
- Atalanta-Venezia lunedì ore 18:30 – New Balance Arena
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri.
Indisponibili: Hien, Kossounou, Raspadori, Sulemana, Pompei. Raspadori, Sulemana.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Bella-Kotchap, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Correia; Yeboah, Akor Adams. All. Stroppa.
Indisponibili: Busio, Franjic, Sverko. In dubbio: Schingtienne, Bašić, Dagasso, Adorante.
- Torino-Udinese lunedì ore 20:45 – Stadio Olimpico Grande Torino
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Casadei, Vlasic; Simeone. All. Abate.
In forte dubbio: Che Adams, Fortini.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.
Indisponibili: Zaniolo, Piotrowski, Gueye. In dubbio: Arizala.