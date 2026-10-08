Diversi infortuni nella lunga sosta per la Nations League: tra assenze pesanti, rientri in dubbio e segnali incoraggianti. Il punto della situazione

La lunga sosta per le Nazionali, durata per quasi tre settimane, è ormai giunta al termine. La Nations League ha regalato emozioni e momenti significativi, tra cui l’addio di Messi all’Argentina, ma adesso è tempo di riportare l’attenzione sul campionato di Serie A. Sabato 10 ottobre il massimo torneo italiano riaprirà i battenti. Non tutte le squadre, però, ritroveranno gli stessi uomini lasciati alla vigilia della sosta. Gli impegni con le rispettive Nazionali hanno infatti presentato un conto piuttosto salato a diversi club, chiamati a fare i conti con un’infermeria più affollata del previsto. Facciamo il punto della situazione.

Napoli, tegole per Allegri

Particolare attenzione in casa Napoli, dove Allegri dovrà fare a meno di varie pedine. Preoccupano le condizioni di Vergara, che ha riportato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro durante Italia-Turchia: stop di circa un mese, rischiando così di saltare almeno 9 gare tra Serie A e Champions. Sguardo alla difesa, dopo il ko di Favasuli, infortunatosi nel corso della sfida tra Armenia e Italia U21 (lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra), Allegri dovrà fare a meno anche di Olivera, fermatosi durante l’allenamento con l’Uruguay lo scorso 4 ottobre. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro: il difensore non sarà a disposizione per le sfide contro Frosinone e Villareal in Champions. Per quel che riguarda i rientri, da valutare la presenza di Anguissa nella prossima giornata dopo lo stop con il Napoli lo scorso 22 settembre.

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Como, c’è fiducia per il rientro di Kean

In casa Como cresce l’ottimismo attorno alle condizioni di Moise Kean, rientrato acciaccato dagli impegni con la Nazionale italiana. L’attaccante ha accusato un affaticamento muscolare in occasione della sfida contro la Francia, disputata lo scorso 4 ottobre a Parigi, ed è stato successivamente rimandato a casa alla viglia della sfida contro la Turchia. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore, ma filtra fiducia in vista della sfida di domenica contro la Roma. Kean sarà gestito con cautela nei prossimi giorni, con l’obiettivo di averlo a disposizione per la ripresa del campionato. La sensazione, al momento, è che possa recuperare in tempo. Intanto, in giornata è atteso il rientro di Nico Paz, dopo aver brillato con la maglia dell’Albiceleste, realizzando un gol meraviglioso su assist di Leo Messi.

Rebus Lautaro, rientrato l’allarme Alajbegovic

In casa Inter si lavora in vista della sfida di sabato contro il Parma. Resta da valutare la situazione di Lautaro Martinez, atteso oggi a Milano dopo i festeggiamenti in onore di Leo Messi. Il capitano avrà a disposizione solo 48 ore per prepararsi alla sfida con i ducali. Da capire se e in che misura il capitano nerazzurro potrà lavorare con il resto del gruppo. Sicura, invece, l’assenza di Stones, che non ha ancora smaltito l’infortunio muscolare rimediato contro l’Udinese e sarà costreto a saltare la ripresa del campionato. Segnali incoraggianti invece dalla Juve, dove sembra essere rientrato l’allarme Alajbegovic. Il classe 2007 aveva lasciato il campo dolorante durante la sfida contro la Svezia, salvo poi saltare il successivo impegno con la Polonia. A ridimensionare le preoccupazioni era stato il ct Barbarez, che aveva ricondotto il problema a semplici crampi. Una valutazione confermata dagli accertamenti, che hanno escluso lesioni muscolari. Nessuna particolare preoccupazione, dunque, per i bianconeri, con il giocatore che dovrebbe riprendere regolarmente gli allenamenti con il resto della squadra. Buone notizie anche per Conceicao, uscito acciaccato dalla gara Norvegia-Portogallo: una semplice contusione che non comprometterà la sua presenza nella prossima giornata.