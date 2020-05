Serie A, inizia la fase 2: scatto Inter e Lazio, Juve indietro

Anche il calcio inizia la sua Fase 2. A due mesi dallo stop al campionato causato dall’emergenza Coronavirus, il Viminale ha dato il via libera alla ripresa, in forma individuale, degli allenamenti nei rispettivi centri sportivi delle società.

Tra i primi a partire l’Inter: martedì mattina il centro di Appiano Gentile riaprirà. Agli ordini di Antonio Conte ci saranno tutti, ad eccezione di Alexis Sanchez che, tornato dal Cile il 22 aprile, sino a mercoledì resterà in quarantena. La Pinetina, riporta la Gazzetta, sarà aperta per zone. Riaprono i campi e la foresteria, mentre gli spogliatoi restano chiuso. I giocatosi si alleneranno a gruppi di 3-4-5.

La Lazio riparte mercoledì: il club biancoceleste, tra le società che più spingono per la ripresa del campionato, ha convocato i suoi giocatori per mercoledì a Formello. Tutti i tesserati verranno sottoposti a tamponi, si prevedono 4-5 gruppi di lavoro differenziato, ogni giocatore si allenerà a distanza di 10 metri l’uno dall’altro, con turni suddivisi tra mattina e pomeriggio. Staff tecnico in macherine e guanti.

La capolista Juventus è più in ritardo rispetto alle rivali: nove giocatori della rosa di Sarri, tra cui Cristiano Ronaldo, sono all’estero e rientreranno a breve. Per CR7, Higuain, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Szczesny, Rabiot, Khedira, De Ligt in arrivo una quarantena di 14 giorni, in cui dovranno allenarsi obbligatoriamente a casa e non al centro sportivo.

Il resto della rosa è a disposizione (anche se le condizioni di Dybala sono ancora da chiarire) e si metterà al lavoro martedì o mercoledì alla Continassa. Gli allenamenti saranno seguiti da un medico e un preparatore della squadra, mentre le docce potranno essere svolte al J Hotel dove ciascun calciatore ha una stanza dedicata.

