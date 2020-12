Serie A: Inter-Bologna, probabili formazioni

Inter-Bologna è una partita valida per la decima giornata di Serie A ed è in programma alle 20.45 di sabato sera. Antonio Conte farà rifiatare alcuni elementi in vista della decisiva partita di Champions con lo Shakhtar, Sanchez affiancherà Lukaku in attacco. Sulla fascia torna Hakimi al 1′ per Darmian, dall’altra parte c’è Brozovic. Fuori Barella, al centro ci sono Vidal, Brozovic e Gagliardini.

Mihajlovic si affida in attacco a Palacio sostenuto da Sansone, Soriano e Barrow. In difesa potrebbe rivedersi Medel.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.

OMNISPORT | 04-12-2020 08:38