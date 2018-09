Serie A: Inter-Cagliari 2-0

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6, D’Ambrosio 6, De Vrij 6.5, Miranda 6, Dalbert 6.5, Gagliardini 5 (11′ st Brozovic 6), Borja Valero 7 (37′ st Vecino 6), Politano 7, Nainggolan 6, Candreva 5.5 (25′ st Perisic 6), Lautaro Martinez 7. (27 Padelli, 9 Icardi, 11 Keita, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 18 Asamoah, 37 Skriniar). All.: Spalletti 6.5. Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6.5, Srna 5.5, Andreolli 5, Klavan 5 (1′ st Pisacane 5.5), Faragò 5, Dessena 5.5, Bradaric 5 (15′ st Joao Pedro 6), Barella 6, Ionita 5.5, Pavoletti 5, Sau 5 (26′ st Farias 6). (1 Rafael, 12 Daga, 16 Aresti, 2 Pajac, 8 Cigarini, 9 Cerri, 20 Padoin, 29 Castro, 56 Romagna). All.: Maran 5. Arbitro: Massa 6. Reti: nel pt 12′ Lautaro Martinez; nel st 44′ Politano. Angoli: 9-4 per Inter.

Recupero: 1′ e 4′. Espulsi: nessuno. Ammoniti: Andreolli, Pisacane e Bradaric per gioco falloso, Dessena per proteste, Dalbert per perdita di tempo. Var: 1. Spettatori: 55.487. ** I GOL ** – 12′ pt: cross dalla sinistra di Dalbert, Martinez stacca e di testa batte Cragno. – 44′ st: sugli sviluppi di un corner, la palla arriva a Politano che con un sinistro al volo fa 2-0.

ANSA | 29-09-2018 22:55