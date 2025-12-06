Pagelle Inter-Como 4-0: Chivu umilia Fabregas, Paz non brilla, Lautaro sì. Paura Morata

I top e flop: show di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto nel finale. Blackout totale per i lariani, umiliati a San Siro. Male Addai, infortunio Morata.

Prima Lautaro, poi Thuram ed infine anche le chicche di Calhanoglu e Carlos Augusto. Chivu batte Fabregas (che sarebbe potuto diventare in estate il tecnico dei nerazzurri) con un lauto 4-0 che sa di umiliazione totale dell’Inter nei confronti del Como. E’ tornata anche la ‘Thu-La’: i nerazzurri ruggiscono sempre più forte da primi in classifica. Perfetta la squadra di Chivu, pericolosa sin dall’inizio con un’occasione dopo soli 3′ con Barella, e cinica come non mai sotto rete. Ma l’asso nella manica è Luis Henrique: con una falcata incredibile, all’11’, infiamma il San Siro e serve un assist perfetto per Lautaro che sblocca la gara. I nerazzurri assumono il controllo del gioco, abbassano il ritmo e non si rendono particolarmente pericolosi fino a quando il Como alza il ritmo nel secondo tempo. La squadra di Fabregas inizia ad aggredire alto, a palleggiare in modo più che discreto e ad impensierire anche Sommer, ma ecco che Thuram, con un cross da calcio d’angolo, fa 2-0 e chiude i giochi. Nel finale, gioie anche per Calhanoglu, che segna dalla distanza, e per Carlos Augusto che chiude i definitivamente la giostra del gol. I nerazzurri si portano nuovamente primi in classifica, in attesa di Milan e Napoli, a quota 30 punti in Serie A. Per il Como di Fabregas, invece, sono 24 i punti che valgono il 6° posto in classifica.

Inter-Como, la chiave tattica

Chivu schiera i nerazzurri con il solito 3-5-2. Nell’Inter al centro della difesa c’è Acerbi, accanto a lui Akanji e Bastoni; in mezzo al campo spazio per Zielinski, mentre sulla fascia destra a sorpresa gioca Luis Henrique. In attacco tutto confermato, con la coppia Thuram, Lautaro Martinez.

Nel Como, schierato in avanti con il 4-2-3-1, in avanti parte titolare Morata con alle spalle il terzetto formato da Addai, Paz e Rodriguez. In difesa tocca ancora alla coppia formata da Ramon e Diego Carlos. Partono dalla panchina Diao e Douvikas.

I nerazzurri mantengono il dominio del gioco e della costruzione nel primo tempo. Dal 45′ in poi è la squadra di Fabregas a prendere in mano le redini del gioco ma non trova varchi adatti per trafiggere la difesa avversaria.

Lautaro ancora decisivo

E’ al 32esimo centro nell’anno solare tra Inter e nazionale argentina, l’11esima rete in questa stagione tra campionato e coppe: per Lautaro Martinez continua il momento d’oro con una rete che apre la gara dopo 10 minuti e 30 secondi. In area, grazie ad un assist di Henrique, sfugge alle marcature avversarie e di destro insacca sul secondo palo battendo Butez.

Morata fuori per infortunio

In una progressione offensiva, nel tentativo di cross dalla destra, Alvaro Morata non trova improvvisamente la forza per colpire il pallone. Ci prova con il destro una volta, si ferma, poi ci riprova a crossare ma niente: il bomber spagnolo lascia scorrere il pallone sul fondo e si accascia a terra per infortunio. E’ il 31′ di gioco quando il numero 7 del Como è costretto quindi ad essere sostituito: al suo posto entra Douvikas.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6. Mai impensierito nel primo tempo. Rischia, al 54′, in uscita su Valle su un traversone alto.

Mai impensierito nel primo tempo. Rischia, al 54′, in uscita su Valle su un traversone alto. Akanji 5.5. Al 54′, nel tentativo di anticipo aereo su Valle, rischia l’impatto con Sommer in uscita.

Al 54′, nel tentativo di anticipo aereo su Valle, rischia l’impatto con Sommer in uscita. Acerbi 6. Abile nei passaggi brevi, meno nei lanci lunghi. Pecca nei duelli aerei ma mantiene la solidità difensiva.

Abile nei passaggi brevi, meno nei lanci lunghi. Pecca nei duelli aerei ma mantiene la solidità difensiva. Bastoni 6.5. Mantiene la solidità in fase difensiva, abile nei lanci lunghi per gli attaccanti. Si esalta nei duelli individuali in cui si dimostra difficile da superare.

Mantiene la solidità in fase difensiva, abile nei lanci lunghi per gli attaccanti. Si esalta nei duelli individuali in cui si dimostra difficile da superare. Henrique 7. Sulla destra domina nel primo tempo e con un assist per Lautaro aiuta i nerazzurri a sbloccare la gara. Carlos Augusto 7 (dal 77′). Rete del 4-0 nel finale di gara.

Sulla destra domina nel primo tempo e con un assist per Lautaro aiuta i nerazzurri a sbloccare la gara. Rete del 4-0 nel finale di gara. Barella 6.5. Dopo soli 3 minuti ha la prima occasione della gara: a tu per tu con Butez fallisce una possibile palla gol. Diouf sv. (dall’85’).

Dopo soli 3 minuti ha la prima occasione della gara: a tu per tu con Butez fallisce una possibile palla gol. Calhanoglu 7.5. Crea il maggior numero di occasioni nella partita, fulcro del gioco a centrocampo. Gol strepitoso dalla distanza all’80’.

Crea il maggior numero di occasioni nella partita, fulcro del gioco a centrocampo. Gol strepitoso dalla distanza all’80’. Zielinski 6. Gioca molto stretto a Barella in fase di aggressione per anticipare gli avversari a centrocampo. Mkhitaryan 6 (dal 71′).

Gioca molto stretto a Barella in fase di aggressione per anticipare gli avversari a centrocampo. Dimarco 6.5 Impreciso nei passaggi lunghi nelle ripartenze. Assist per Thuram con cross da calcio d’angolo. Assist per Carlos Augusto all’86’.

Impreciso nei passaggi lunghi nelle ripartenze. Assist per Thuram con cross da calcio d’angolo. Assist per Carlos Augusto all’86’. Thuram 7. Raddoppia da palla inattiva grazie ad una disattenzione difensiva avversaria. Pio Esposito 6 (dal 77′).

Raddoppia da palla inattiva grazie ad una disattenzione difensiva avversaria. Lautaro Martinez 7.5. Sblocca all’11’ la gara grazie ad un destro al volo in area sul secondo palo. Sucic sv. (dall’86’).

I top e flop del Como

Nico Paz 6. Poco decisivo in avanti, al 66′, di testa sfiora un’occasione gol su cross in area.

Poco decisivo in avanti, al 66′, di testa sfiora un’occasione gol su cross in area. Morata 5.5. La sua gara dura mezz’ora: esce a causa di un infortunio.

La sua gara dura mezz’ora: esce a causa di un infortunio. Valle 5.5. Si fa anticipare in area da Thuram che raddoppia al 58′.

Si fa anticipare in area da Thuram che raddoppia al 58′. Carlos 5. All’ 11′ prima perde il passo su Henrique, poi lascia un buco enorme in area e favorisce la rete di Lautaro. Ammonito al 45′ per gioco pericoloso e protesta anche in modo scellerato.

All’ 11′ prima perde il passo su Henrique, poi lascia un buco enorme in area e favorisce la rete di Lautaro. Ammonito al 45′ per gioco pericoloso e protesta anche in modo scellerato. Addai 5. Si trova in area a difendere sul contropiede avversario nerazzurro da cui deriva la rete del vantaggio ma non tiene la marcatura su Lautaro Martinez.

