Serie A, Inter-Crotone: le probabili formazioni

Il 2021 del calcio italiano si aprirà a San Siro con l’anticipo delle 12.30 tra Inter e Crotone che inaugueranno la 15a giornata di campionato.

Nerazzurri a caccia dell’ottava vittoria consecutiva per mettere pressione sul Milan, calabresi reduci da otto punti nelle ultime quattro gare sui nove totali.

Conte con i soliti dubbi sulle fasce, ma Hakimi e Young sembrano favoriti per una maglia da titolare su Darmian e Perisic. Nel Crotone Riviere dovrebbe spuntarla in attacco su Simy per fare coppia con Messias.

Inter-Crotone, le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Riviere, Messias. All.: Stroppa.

OMNISPORT | 02-01-2021 11:00