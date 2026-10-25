Sembrava stregata la porta di De Gea: 27 tiri in porta dell’Inter, un arrembaggio senza fine, due traverse colpite nella seconda metà, tre miracoli del portiere e un rigore netto negato sembravano dover condannare i nerazzurri al primo ko in campionato per effetto di un eurogol di Jimenez ma un colpo di biliardo di Thuram al 90′ e un rigore ottenuto al 96′ e realizzato da Zielinski hanno evitato la beffa. Finisce 2-1 Inter-Fiorentina ma che spavento per i campioni d’Italia (alla settima rimonta stagionale), che ci avevano provato con il subentrato Bonny e Pio Esposito che più di un colpo di testa nella prima metà di gara non fa. Nei viola spettacolare Jimenez con l’eurogol, concreto e decisivo Mastantuono che in fase offensiva fa faville ma per la Fiorentina resta solo l’amaro in bocca. Le pagelle di Inter-Fiorentina e le valutazioni dei protagonisti.
Inter-Fiorentina 2-1 pagelle: Thuram (8) è il vero leader, Zielinski (7) fa esplodere San Siro al 97', beffa per De Gea (7)
I top e flop: Thuram accorcia le distanze e conquista un rigore al 96' che realizza poi Zielinski con gol vittoria. De Gea e Jimenez non bastano ai viola.
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Inter, le pagelle
- Provedel 5. Colpevole sul gol che subisce da Jimenez.
- Bisseck 6.5. E' il migliore dei tre centrali, regge molto bene nei duelli.
- Akanji 6. Si libera dalla marcatura su palla inattiva e spesso si rende pericoloso in fase offensiva.
- Bastoni 5.5. Violento nei duelli, rischia più volte l'ammonizione. Dimarco (dal 78' sv).
- Diouf 7. Bene in fase di spinta e in fase di recupero: regge i duelli con Njie e Brescianini. Assist per Thuram.
- Barella 6.5. Non sempre preciso nei passaggi lunghi che tenta, migliora nei duelli a centrocampo e partecipa alla manovra in fase di costruzione. Molto bene nei recuperi difensivi.
- Calhanoglu 6. Impreciso nelle conclusioni che tenta dal limite. Zielinski 7. (dal 78'). Realizza il rigore decisivo al 98'.
- Mkhitaryan 6. Un po' troppo duro in fase di interdizione, non brilla in fase di conclusione da fuori area. Sucic (dal 78'). sv.
- Augusto 7. Bene nei cross che fornisce verso gli attaccanti al centro dell'area. Colpisce due traverse.
- Thuram 8. Impegna il portiere viola con due conclusioni pericolose nella prima metà di gara. Accorcia le distanze al 91'. Conquista un rigore al 96'.
- Esposito 5.5. Costringe De Gea al miracolo per respingere un colpo di testa in area al 36'. Nella seconda metà soffre la pressione di Dragusin in marcatura fino a sparire poi dal campo. Bonny 6.5 (dal 64'). Entra con il piglio giusto e si rende pericoloso in fase offensiva.
Fiorentina, i top e flop
- Jimenez 7.5. Buca Provedel: sblocca la gara con un gol capolavoro con un tiro di esterno destro dalla distanza che si scaglia sotto al sette.
- De Gea 7. Per tre volte salva il risultato nella prima metà di gara. Incolpevole per i due gol subiti nel finale.
- Mastantuono 6.5. E' l'unico uomo della viola in grado di creare pericoli in fase offensiva.
- Pellegrino 5. Poco pericoloso in area di rigore, sbaglia alcuni stop semplici e non è decisivo nelle occasioni che ha a disposizione.
- Valdepenas 4.5. Fallo in area su Thuram al 95': regala un calcio di rigore all'Inter
Il migliore in campo
- Thuram 8. Fa tutto lui in attacco e salva l'Inter in una gara che sembrava stregata.
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La valutazione dell'arbitro
- Maurizio Mariani 4.5. Al 68' nega un rigore netto all'Inter dopo un tocco maldestro in area di Viery su Bonny. Colpe da suddividere col Var. Non sbaglia invece sul rigore al 96'.
Ansa
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