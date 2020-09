Serie A: Inter-Fiorentina, probabili formazioni

L’Inter si prepara a esordire nella Serie A 2020-2021: avverrà nel sabato sera della seconda giornata, quando alle 20:45 arriverà a San Siro la Fiorentina.

Antonio Conte si prepara a rilanciare dal primo minuto Perisic, sulla fascia opposta rispetto all’esordiente Hakimi. Grande occasione per Eriksen, atteso da titolare alle spalle del duo Lautaro Martienz-Lukaku. In panchina Arturo Vidal.

Iachini si prepara a confermare il giovane Kouamé in avanti al fianco dell’esperto Ribery. Chiesa ancora titolare come esterno di centrocampo, dove i volti nuovo Amrabat e Bonaventura giocheranno dal primo minuto. Non il grande ex Borja Valero.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, L. Martinez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery.

OMNISPORT | 25-09-2020 22:20