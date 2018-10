Serie A: Inter-Milan 1-0

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6, Vrsaljko 6, De Vrij 6, Skriniar 6.5, Asamoah 5.5, Vecino 6.5, Brozovic 6.5, Politano 6.5 (37′ st Candreva 6), Nainggolan 6 (30′ pt Borja Valero 6.5), Perisic 6 (25′ st Keita 5.5), Icardi 7. (27 Padelli, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio). All.: Spalletti 7. Milan (4-3-3): G. Donnarumma 4.5, Calabria 6, Musacchio 6, Romagnoli 5.5, Rodriguez 5.5, Kessie 6.5 (39′ st Bakayoko 6), Biglia 6, Bonaventura 5.5, Suso 6.5, Higuain 5, Calhanoglu 5 (28′ st Cutrone 6). (25 Reina, 90 A. Donnarumma, 4 Mauri, 7 Castillejo, 11 Borini, 16 Bertolacci, 17 Zapata, 20 Abate, 33 Caldara, 93 Laxalt). All.: Gattuso 5.5.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6. Rete: nel st al 47′ Icardi. Angoli: 9-4 per Inter. Recupero: 4′ e 3′. Ammoniti: Biglia, Suso, Calabria e Politano per gioco falloso, Calhanoglu per proteste. Var: 2. Spettatori: 78.725 per un incasso di 5.027.166 euro. ** IL GOL ** – 47′ st: cross dalla destra di Vecino, Donnarumma esce a vuoto e Icardi a porta vuota insacca di testa.

ANSA | 21-10-2018 23:14