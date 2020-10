Serie A: Inter-Milan, probabili formazioni

Tutto pronto per il derby. Sabato, alle 18.00, è in programma il derby della Madonnina. Inter decimata dal Covid e senza Sensi (squalificato). Sorride il Milan che recupera sia Ibrahimovic che Romagnoli.

Tanti dubbi per Conte che, comunque, dovrebbe lasciare ancora in panchina Eriksen che tanto bene ha fatto con la sua nazionale. Non ci dovrebbero essere sorprese in casa rossonera con Pioli che ha già deciso l’undici titolare.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Brozovic, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli

OMNISPORT | 16-10-2020 09:58