Cinque gol, rimonte clamorose, proteste con l’arbitro, un ritmo infernale per tutta la partita: Inter-Napoli è un concentrato di spettacolo ed emozioni. Finisce 3-2 con i nerazzurri che rimontano dallo 0-2 in una ripresa ricca di colpi di scena. Allegri indovina quasi tutto per un’ora poi si consegna quasi ai nerazzurri, il Napoli ha 3-4 palle gol nel primo tempo – ma Martinez è sublime – dove l’Inter colpisce anche una traversa con l’inesauribile Dimarco poi succede di tutto nel secondo tempo. Dopo un penalty chiesto dall’Inter per un presunto mani di Lobotka segna l’ex Politano, autore di una prova di sostanza anche se condita da qualche errore, al termine di un’azione rocambolesca. Poi raddoppia Hojlund, tra i migliori del Napoli assieme ad Anguissa che però nel finale ha sprecato da due passi la palla del 3-2 prima della rete finale di Lautaro. La reazione dell’Inter infatti è veemente: Meret, strepitoso fino a quel momento, si deve arrendere prima a Lautaro e poi al neo-entrato Thuram. Allegri aveva tolto Vergara e Politano per lanciare De Bruyne e Neres, anonimi, ma al 90′ arriva la beffa con il gol-partita di Lautaro. San Siro esplode, il Napoli mastica amaro.
Inter-Napoli 3-2 PAGELLE: la ThuLa fa piangere Allegri, rimonta clamorosa da 0-2 dopo i gol di Politano e Hojlund
Politano e Hojlund portano avanti gli azzurri ma gli errori di Rrahmani e Badiashile riaccendono gli uomini di Chivu. Lautaro Martinez il migliore in campo con doppietta
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Le pagelle dell'Inter
- Martinez 7.5. Al 6' compie un salvataggio clamoroso su Anguissa da posizione ravvicinata.
- Bisseck 6.5. Attento in fase di marcatura, serve un cross pericoloso per Thuram al 73'.
- Akanji 6. Abile nelle chiusure difensive, molto pulito nei passaggi.
- Bastoni 6. Partecipa molto alla costruzione della manovra dal basso, impreciso nei cross e lanci lunghi. Bonny 5.5 (dal 79').
- Diouf 6.5. In avvio di gara si rende subito pericoloso con un tiro forte e angolato respinto poi da Meret.
- Barella 5.5. Corre tantissimo nel primo tempo, tra i più in forma del centrocampo. Commette un pasticcio in fase di costruzione che favorisce la rete di Politano che sblocca il match.
- Zielinski 5.5. Rapido nel far ripartire il gioco. Buon ritmo nella prima metà di gara. Non chiude su un tiro di sinistro di Hojlund dal limite dell'area. Calhanoglu 5.5 (dal 71').
- Sucic 5.5. Mantiene il passo e il ritmo del reparto ma non si rende determinante. Jones 5.5. (dal 46' 2T). Non chiude su Hojlund in occasione del 2-0 dei partenopei.
- Dimarco 7. Tra i più pericolosi in fase offensiva tra passaggi filtranti, soluzioni e cross verso il centro dell'area. Colpisce una traversa da calcio di punizione dal limite dell'area poco prima della fine del 45'. Assist per Lautaro al 56'. Carlos Augusto 5.5 (dal 62').
- Esposito 5.5. Poco incisivo nella prima metà di gioco. Thuram 7.5 (dal 45' 2T). Colpisce un palo al 73', all'81' pareggia i conti con colpo di testa.
- Lautaro 8. Doppietta. Uomo gara con due reti che regalano la vittoria ai nerazzuri.
Le pagelle del Napoli
- Meret 7. In avvio di gara compie una parata straordinaria su un tiro potente e angolatissimo di Lautaro.
- Di Lorenzo 6.5. Guardingo nel primo tempo, marca stretto Dimarco quando si inserisce in area e tiene a bada Lautaro quando gira largo sulla sua fascia nel tentativo di entrare in area. Assist per Hojlund.
- Rrahmani 5. Arriva in ritardo in area su un cross rasoterra per Lautaro che accorcia le distanze al 56'.
- Rafa Marin 5.5. Ammonito al 77', cala di intensità nella fase finale di gara dove commette qualche leggerezza.
- Spinazzola 6. Non preciso nei rinvii lunghi e nelle uscite laterali dal basso ma regge sul piano del ritmo e assicura compattezza al reparto.
- Anguissa 6.5. Parte forte in avvio quando, al 6', si fa trovare tutto solo al centro dell'area, da posizione ravvicinata prova a piazzare un destro rasoterra ma Martinez si immola. Si rende in area l'uomo più pericoloso nella prima metà di gara grazie ai suoi inserimenti. Clamoroso però l'errore all'89'.
- Lobotka 6. Resiste ad alta intensità finché può, è braccato in marcatura dai centrocampisti nerazzurri. Out negli ultimi minuti quando cala nel ritmo. Gilmour 6 (dal 79').
- Vergara 6. Ammonito. Non brilla sul piano dell'intensità di gioco, cerca più di non scoprirsi e di restare in linea con il resto del reparto che movimenti offensivi in fase di costruzione ma fa un paio di giocate d'autore. De Bruyne sv (dal 61').
- Politano 6,5. Quarto gol in carriera contro l'Inter. Sblocca la gara al 49' grazie ad una disattenzione difensiva nerazzurra. Neres 5.5 (dal 62'). Si divora il possibile gol del 3-2 nei minuti finali.
- Hojlund 7.5. Abile nel giocare tra le linee ed a far salire la squadra, cicca una occasione al 45' da posizione ravvicinata dopo uno stop al volo in area. Al 51' con un sinistro da posizione defilata trova la rete del raddoppio. Lucca 5.5. (dal 71').
- Santos 6. Tenta un cross teso verso Anguissa in avvio di gara che poteva far nascere una chiara occasione da gol. Badiashile 5 (dall'80'). Salta in ritardo su Thuram che pareggia i conti.
Il migliore in campo
- Lautaro 8. Abile nel fare da sponda ai compagni di reparto in fase offensiva. Cerca ripetutamente il tiro per alzare l'indice di pericolosità in area. Al 56' si inserisce in area e sfrutta un cross rasoterra di Dimarco. Ammonito al 68'. Chiude la gara con una zampata vincente in area.
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ANSA
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