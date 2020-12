Serie A, Inter - Napoli: probabili formazioni

Il match clou della dodicesima giornata di campionato di Serie A si gioca sicuramente al Meazza. L’Inter di Antonio Conte punta decisa a vincere lo scudetto, unico obiettivo stagionale rimasto ai nerozzurri dopo l’eliminazione in Champions. La squadra meneghina arriva da ben 4 vittorie consecutive e cercano la quinta per mettere pressione ai cugini. Conte dovrà fare a meno di Pinamonti e Vecino, nonché di Sanchez fermato da un problema agli adduttori e Vidal, che non sarà rischiato.

Anche il Napoli di Gattuso è in un buon momento di forma: tre le vittorie consecutive per i biancoazzurri contro Roma, Crotone e Sampdoria. Classifica molto buona, con il terzo posto a 23 punti in coabitazione della Juventus e a -4 dal Milan capolista. Gattuso ha tutti gli uomini della rosa disponibili tranne Osimhen.

INTER NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

OMNISPORT | 16-12-2020 11:48