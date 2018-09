Serie A: Inter-Parma 0-1

INTER (4-3-2-1): Handanovic 4.5, D’Ambrosio 5.5 (26′ st Asamoah 6), De Vrij 6.5, Skriniar 6.5, Dalbert 6, Brozovic 6.5, Gagliardini 5, Candreva 6.5 (14′ st Politano 5), Nainggolan 6, Perisic 6, Keita 5 (1′ st Icardi 4.5). (27 Padelli, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 23 Miranda). All.: Spalletti 5. PARMA (4-3-3): Sepe 7, Iacoponi 5.5 (31′ st Sierralta 6), B. Alves 6.5, Gagliolo 6.5, Gobbi 5 (1′ st Dimarco 7), Rigoni 6, Stulac 5, Barillà 5.5, Di Gaudio 6 (17′ st Deiola 5), Inglese 6.5, Gervinho 5. (1 Frattali, 56 Bagheria, 7 Da Cruz, 9 Ceravolo, 10 Ciciretti, 23 Gazzola, 26 Siligardi, 93 Sprocati, 95 Bastoni). All. D’Aversa 6.5. Arbitro: Manganiello 4.5. Reti: nel st al 34′ Dimarco. Angoli: 10 a 1 per Inter.

Recupero: 2′ e 4′. Ammoniti: Stulac, Brozovic e D’Ambrosio per gioco falloso, Dimarco per esultanza. Var: 1. Spettatori: 59.648. ** Il GOL ** – 34′ st: Dimarco dalla distanza trova l’incrocio dei pali con il sinistro ad Handanovic immobile.

ANSA | 15-09-2018 17:37