Serie A: Inter-Parma, probabili formazioni

Inter e Parma si affronteranno alle 18 nel secondo anticipo del sabato di Serie A. Conte opererà molti cambi in vista della trasferta di Champions a Madrid: a centrocampo Gagliardini prenderà il posto di Vidal, sulle fasce ci saranno Hakimi e Perisic. In attacco sarà Pinamonti a sostituire Lukaku ed affiancare Lautaro. Ancora out Skriniar: tampone positivo.

Il Parma recupera Bruno Alves, che sarà schierato al centro della difesa se Liverani lo valuterà pronto. Indisponibile in attacco Inglese: con Gervinho giocherà Cornelius. Kucka dietro le punte e Brugman con Kurtic ed Hernani a centrocampo.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Barella; Pinamonti, Lautaro Martinez.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho.

OMNISPORT | 30-10-2020 10:53