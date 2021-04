Serie A, Inter-Sassuolo: i convocati di Roberto De Zerbi

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati per il recupero della 28a giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro contro l’Inter. Il Sassuolo ha vinto sette delle 15 sfide contro l’Inter in Serie A (2N, 6P), contro nessun’altra formazione ha registrato più successi nel torneo.

Il Sassuolo domani farà a meno di Bourabia, Caputo, Defrel, Berardi, rientrati dalle nazionali dopo essere stati a contatto con alcuni giocatori positivi. Assente, inoltre, anche Ayhan, positivo.

Queste le scelte di De Zerbi:

PORTIERI: Consigli, Pegolo, Turati

DIFENSORI: Chiriches, Kyriakopoulos, Marlon, Peluso, Piccinini, Rogerio, Saccani, Toljan

CENTROCAMPISTI: Artioli, Djuricic, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traore

ATTACCANTI: Boga, Haraslin, Karamoko, Oddei, Raspadori

OMNISPORT | 06-04-2021 18:28