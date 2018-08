Serie A: Inter-Torino 2-2

INTER (3-4-2-1): Handanovic 4, D’Ambrosio 5.5, De Vrij 6.5, Skriniar 5.5, Vrsaljko 6 (27′ st Keita 5.5), Vecino 5, Brozovic 5.5, Asamoah 6.5 (20′ st Dalbert 4.5), Politano 6.5 (46′ st Lautaro sv), Perisc 7, Icardi 5. (27 Padelli, 5 Gagliardini, 7 Karamoh, 13 Ranocchia, 14 Nainggolan, 20 B. Valero, 23 Miranda, 87 Candreva). All.: Spalletti 5. TORINO (3-5-2): Sirigu 6.5, Izzo 6.5, Nkoulou 6.5, Moretti 6, De Silvestri 6, Soriano 5 (16′ st Ljajic 6), Rincon 6, Meite 6.5, Ansaldi 5.5 (22′ pt Aina 6), Iago Falque 6 (43′ st Lukic sv), Belotti 6.5. (1 Ichazo, 25 Rosati, 20 Edera, 21 Berenguer, 30 Djidji, 36 Bremer, 91 Zaza).

All.: Mazzarri 7. Arbitro: Mazzoleni 6. Reti: nel pt 6′ Perisic, 32′ De Vrij; nel st 10′ Belotti, 23′ Meite. Angoli: 5 a 4 per l’Inter Recupero: 2′ e 3′. Ammoniti: De Vrij, Meite e Moretti per gioco falloso. Spettatori: 59.135 ** I GOL ** – 6′ pt: cross dalla destra di Icardi, Perisic è il più lesto e con una girata di destro di prima intenzione batte Sirigu. – 32′ pt: punizione dalla destra di Politano e colpo di testa di De Vrij nell’angolo alla destra di Sirigu. – 10′ st: lancio di Iago Falque, Belotti scatta sul filo del fuorigioco, anticipa Handanovic in uscita e insacca a porta vuota. – 23′ st: dopo un batti e ribatti in area, Meite salta Perisic al limite e calcia col mancino, trovando una deviazione che inganna Handanovic.

ANSA | 26-08-2018 22:57